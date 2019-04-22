В Москве открыт детский сад на 300 мест

Новый детский сад в Кокошкино построили на улице Школьной. Это трехэтажное ярко-желтое здание. Сад сможет принять 300 детей (12 возрастных групп). В каждой группе есть спальни, игровые комнаты, раздевалки, места для питания. Стены-трансформеры позволяют быстро превратить спальню в свободное пространство для игр.

Для дошкольников пространства оформили в светлых тонах и привезли интерактивные столы, проекторы, мультимедийное оборудование, а также сухой бассейн и фитбол-мячи для занятий гимнастикой.

В детском саду есть отдельные залы для музыкальных занятий и спортивных тренировок, кухня, кабинеты педагога-психолога и логопеда. Также есть медицинский кабинет. Особое внимание уделено созданию доступной среды — здесь есть все условия для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.

Возле здания садика есть просторная территория для игр. Здесь построили прогулочные веранды и игровые зоны, спортивный комплекс (баскетбол, футбол). А еще обустроили специальную площадку, где дети смогут изучать правила дорожного движения. Там установили знаки, светофоры, нарисовали «зебры».