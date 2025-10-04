Сегодня на Киевском вокзале Москвы состоялась церемония торжественного запуска в эксплуатацию сотого по счету электропоезда «Иволга 4.0», в которой приняли участие заместитель генерального директора «ТМХ-Пассажирский транспорт» по технической политике Михаил Куприянов, начальник Дирекции МЦД Департамента транспорта г. Москвы Виктор Кальщиков, первый заместитель генерального директора «Центральной ППК» Владимир Булак.

«Мы готовились к торжественному запуску сотой „Иволги“ почти полгода, создали уникальный темный матовый цвет экстерьера, который придает составу строгость и особый статус. — рассказал Михаил Куприянов. — Поработали и над внутренним дизайном поезда. Темно-серый и мятный цвета сидений выбраны на основе анализа отзывов пассажиров».

На торжественном мероприятии на путях Киевского вокзала были представлены электропоезда «Иволга 1.0», «Иволга 4.0» в светлом классическом исполнении и «Иволга 4.0» в уникальном темном матовом цвете. Черный дизайн — новинка для московского городского транспорта. Этот поезд уникальный, его повторение не планируется.

С темным цветом выгодно сочетаются контрастные ярко-красные буквы «МЦД», которые являются важной частью оформления экстерьера поезда. Матовое покрытие корпуса подчеркивает глянцевое черное число 100, напоминающее о том, что поезд юбилейный.

На праздничном мероприятии для гостей было организовано музыкальное шоу с развлекательной программой, квестами, ориентированные на детей и взрослых. Все желающие могли войти в поезд, где специалисты Тверского вагоностроительного завода, предприятия-изготовителя проводили экскурсии, в которых рассказывали про создание поездов серии «Иволга» и особенностях новинки.

Многие пассажиры, оказавшиеся на мероприятии, отмечали, что «Иволга 4.0» в черном исполнении выглядит очень стильно, а ее возможности — беспроводная зарядка для мобильных устройств, USB и Type-C разъёмы, удобные кресла, светлый салон с множеством экранов для информирования, почти бесшумное движение — очень радуют и делают каждую поездку комфортной.

На сегодняшний день для МЦД построено более 1000 вагонов «Иволги». Тёмный поезд будет курсировать по четвертой линии Московских центральных диаметров по маршруту Железнодорожная — Апрелевка.