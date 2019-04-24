Светильники «ФЕРЕКС» засветили в Монголии

С 10 по 12 апреля 2019 г. вниманию гостей выставки Mongolia Mining Expo 2019 были представлены российские светодиодные светильники «ФЕРЕКС»

С недавним открытием ряда крупнейших месторождений полезных ископаемых в Монголии рынок горнодобывающей промышленности страны активно развивается. Появилась потребность в создании платформы для бизнес-встреч поставщиков с потребителями. Такой площадкой с 2010 года является Mongolia Mining Expo — монгольская горнопромышленная выставка.

Оценив масштаб мероприятия и значимость отрасли для страны, российский светотехнический завод «ФЕРЕКС» совместно со своим дилером в Монголии ООО «Хартан» выбрали Mongolia Mining Expo для премьерной демонстрации светодиодных светильников «ФЕРЕКС». Особым спросом пользовались взрывозащищенные модели FTN, уличная линейка FLA, прожектора серий FHB и FFL.

«Наши светильники стали настоящим открытием. На фоне китайской продукции, которая в основном наполняет монгольский рынок освещения, гости стенда отмечали качество исполнения нашей продукции, высокие светотехнические параметры и дизайнерские решения», — сообщила региональный менеджер ООО «ТД «ФЕРЕКС» Ландыш Назмутдинова, занимающаяся развитием рынка продаж в Монголии.

Представители ООО «Хартан» уверены, что участие в выставке даст старт для реализации пилотных и более масштабных проектов освещения на светильниках «ФЕРЕКС» на территории Монголии. Большим подспорьем для этого является успешный референс-лист «ФЕРЕКС», включающий проекты для России, Беларуси, Казахстана и стран Евросоюза.

Благодарим всех за участие! До новых встреч и новых ярких решений!

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Выставка Mongolia Mining Expo организуется совместно Erdenes Mongol LLC, International Expo Bureau of Mongolia, Expo Mongol LLC, при поддержке Министерства горнорудной промышленности Монголии, Монгольский Национальной ТПП, Министерств ресурсов и нефти Монголии, а также Агентства по ядерной энергии Монголии.

ООО «Торговый дом «ФЕРЕКС» — одно из крупнейших в России производств светодиодных светильников. Площади компании занимают территорию более 17,5 Га. Мощности «ФЕРЕКС» позволяют выпускать порядка 50 000 светильников в месяц. Ассортимент включает более 100 видов светодиодных светильников различного назначения. Слоган «ФЕРЕКС» — хороший свет доступен каждому — отражает основу позиционирования бренда: стабильно высокое качество продукции при доступном уровне цен.