В Калининградской области развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Российское Минобороны разворачивает на территории самого западного анклава России комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН», способного подавить каналы связи и управления на дальности до 5 тысяч километров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

Как сообщается, первые машины комплекса начали поступать в распоряжение 641-го отдельного центра радиоэлектронной борьбы Балтийского флота еще в конце прошлого года. Вставший на боевое дежурство комплекс «Мурманск-БН» способен лишить связи боевые корабли, самолеты, дроны и штабы войск вероятного противника на дальности до 5 тысяч километров.

«Мурманск-БН» — автоматизированный комплекс радиопомех для линий связи на коротковолновом (КВ) диапазоне, способный подавить радиосвязь на дальности от 3 до 5 тысяч километров, а при хорошем прохождении сигнала — до 8 тысяч км. Аппаратура в автоматическом режиме собирает данные об излучателях сигналов в КВ-диапазоне, классифицирует и определяет, какие и какой мощности помехи могут их подавить. Кроме связи комплекс также нарушает работу систем вооружения кораблей. Располагаясь в Калининградской области он способен подавить связь в странах Восточной, Центральной Европы и Балтийского региона, акваториях Балтийского моря и северо-западной части Атлантического океана.Аппаратура комплекса перевозится на семи большегрузных автомобилях «КамАЗ». В комплект входят мощные телескопические антенны-мачты, а также низкочастотные антенны-растяжки. Ранее сообщалось, что аналогичный комплекс был развернут в Крыму на базе 475-го центра РЭБ Черноморского флота.