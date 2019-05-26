Загорский оптико-механический завод холдинга «Швабе» представил новую камеру видеонаблюдения

Представители регионального предприятия Холдинга «Швабе» приняли участие в межотраслевой научно-практической конференции «ВОКОР-2018». Там они презентовали новинку в линейке видеокамер и обсудили перспективные технологии, новые решения и планы развития военного кораблестроения.

На конференции специалисты Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) Холдинга «Швабе» представили новую всепогодную камеру видеонаблюдения в двух исполнениях: с разрешением два и четыре мегапикселя. Устройство с адаптивной ИК-подсветкой обеспечивает четкую запись изображения в любое время суток. Камера исполнена в двух корпусах — стандартном и антивандальном. Ожидается, что на рынке она появится в начале следующего года.

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