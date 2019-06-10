Компания «Командор» открыла первый хлебобулочный завод в Красноярске

Торговая сеть «Командор» запустила в Красноярске производство хлебобулочных изделий. Первый монозавод сети позволит изготавливать продукцию единого постоянного стандарта внешнего вида, вкуса и качества.

Площадь предприятия около 2 тыс. кв. м, производственная мощность 50 тыс. хлебобулочных изделий в смену.

Благодаря открытию завода рабочие места получили 42 человека, в первую очередь, это жители микрорайона Солнечный, которые прошли обучение у специалистов из Швейцарии.

До настоящего времени все заводы компании были многопрофильными. На площади в 1943, 8 кв. м. нового цеха установили две швейцарских линии Polyline для автоматизированного производства широкого ассортимента хлебобулочных изделий с системой ламинации — процессом слоения теста при минимальном участии операторов. Такого оснащения нет ни на одном заводе страны. Всего линии способны производить около 150 наименований продукции — это слойки, булочки, пирожки и другое.