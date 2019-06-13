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Армия и Флот

В Омске открыли самый большой вододром России

  •  © omskzdes.ru

В Омском автобронетанковом инженерном институте в День России состоялось открытие самого масштабного в стране танкового вододрома.

Ширина водоёма позволяет одновременно выполнять упражнения как под водой, так и на воде. Длина составляет 120 метров. Глубина водоёма составляет пять метров.

Вододрома подобных размеров ранее в России не создавали. Теперь курсанты смогут отработать форсирование водных преград на боевых машинах, потренироваться в эвакуации экипажа и затоплениях танков.

В этом году Омский автобронетанковый инженерный институт отметит 80-летие. Сейчас он является филиалом Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева. Учебно-материальная база института включает в себя комплекс вооружения и военной техники, учебно-лабораторной, тренажерной и полевой базы, учебных аудиторий, спецклассов, кабинетов и лабораторий. Здесь готовят офицеров и младших специалистов по ремонту бронетанковой и военной автомобильной техники.

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армия и флот
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