Линию по фасовке мороженого открыли на вологодском предприятии

Новая фасовочная линия мощностью 30 тонн мороженого в сутки заработала на предприятии «Вологодское мороженое».

Оборудование для линии, стоимостью 100 млн рублей, было поставлено на предприятии еще в конце апреля. Чуть больше месяца потребовалось на установку и наладку. Сегодня линия была пущена в технологический процесс. Она будет работать в круглосуточном режиме.

За прошедший год предприятием было переработано свыше 7 тысяч тонн молока, вдвое больше, чем годом ранее. Сегодня почти половина производимой продукции экспортируется в столичные города, а также регионы европейской части России. Следующим шагом стал выход на международные рынки. Каждый месяц за пределы страны поставляется около 400 тонн мороженого из Вологды. В числе приоритетных направлений — Израиль, Китай, а также страны Африки.

Вологодский пломбир готовят только из высококачественного молока местного производства. Осенью 2018 года этот продукт был отмечен Российским знаком качества.

На сегодняшний день «Вологодского Мороженого» выпускает более 250 наименований продукции, приготовленной как по классическим, так и по современным рецептам.