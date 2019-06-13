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Агропром и пищевая промышленность

Линию по фасовке мороженого открыли на вологодском предприятии

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Новая фасовочная линия мощностью 30 тонн мороженого в сутки заработала на предприятии «Вологодское мороженое».

Оборудование для линии, стоимостью 100 млн рублей, было поставлено на предприятии еще в конце апреля. Чуть больше месяца потребовалось на установку и наладку. Сегодня линия была пущена в технологический процесс. Она будет работать в круглосуточном режиме.

За прошедший год предприятием было переработано свыше 7 тысяч тонн молока, вдвое больше, чем годом ранее. Сегодня почти половина производимой продукции экспортируется в столичные города, а также регионы европейской части России. Следующим шагом стал выход на международные рынки. Каждый месяц за пределы страны поставляется около 400 тонн мороженого из Вологды. В числе приоритетных направлений — Израиль, Китай, а также страны Африки.

Вологодский пломбир готовят только из высококачественного молока местного производства. Осенью 2018 года этот продукт был отмечен Российским знаком качества.

  •  © www.severinform.ru

На сегодняшний день «Вологодского Мороженого» выпускает более 250 наименований продукции, приготовленной как по классическим, так и по современным рецептам.

  •  © www.severinform.ru

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Вологодское мороженное
  • Великоросс Великоросс
    13.06.1919:53:11

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    Отредактировано: Великоросс~19:54 13.06.19
    #1136106
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