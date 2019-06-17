ЭХЗ поставил партию дисков из изотопа иридий-191 для ГНЦ НИИАР

АО «ПО «Электрохимический завод» поставило партию дисков, изготовленных из изотопа иридий-191 (Ir-191), научно-исследовательскому институту атомных реакторов (АО «ГНЦ НИИАР»). Впервые в истории предприятия была осуществлена отгрузка массой более 1,15 кг.

АО «ГНЦ НИИАР» является одним из крупнейших российских производителей источников ионизирующего излучения на основе иридия-192. Диски из иридия-191 облучаются в ядерных реакторах с целью получения радионуклида иридий-192. С использованием облученных дисков изготавливаются источники ионизирующего излучения на основе иридия-192, которыми оснащаются дефектоскопы и приборы различного назначения. В частности, с применением дефектоскопов осуществляется контроль цельности металлических конструкций, труб большого диаметра, сварных швов.

Кроме того, источники на основе иридия-192 используются в таких приборах, как плотномеры, толщиномеры и др.

На сегодняшний день АО «ПО ЭХЗ» имеет действующие обязательства по договорам на поставку дисков из Ir-191 c российскими покупателями — АО «ИРМ» и АО «ГНЦ НИИАР» (предприятия Госкорпорации «Росатом»), также диски поставляются за рубеж по контракту АО «В/О «Изотоп» с американской компанией QSA Global Inc.

В рамках данного контракта в 2017 году американскими специалистами был проведен аудит, по результатам которого Электрохимический завод признан предприятием, поддерживающим надлежащую систему качества для поставки обогащенной стабильной изотопной продукции для QSA Global Inc.

Летом 2017 года в цехе по производству изотопов запущена новая установка для производства иридия, богащенного по изотопу иридий-191. Благодаря этому на Электрохимическом заводе были увеличены объемы производства иридия-191, что позволяет в настоящее время выполнять крупные заказы.

«В АО «ПО ЭХЗ» активно развиваются несколько направлений в области производства изотопов, в том числе и производство иридия-191. Одна из сегодняшних мировых тенденций в производстве источников на основе радионуклида иридий-192 — замещение иридия природного изотопного состава изотопно-обогащенным иридием. Данное условие позволяет значительно оптимизировать источники, и мы должны быть готовы, что все большее количество компаний обратятся к ЭХЗ с заказами на поставку дисков из иридия-191», — отметила ведущий специалист отдела продаж Мария Варлакова.