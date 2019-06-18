Электровоз 3ЭС5С, изготовленный на донском предприятии, успешно прошел опытный пробег

Магистральный грузовой электровоз переменного тока 3ЭС5С, изготовленный на Новочеркасском электровозостроительном заводе по программе импортозамещения, завершил опытный пробег 5000 км на испытательном полигоне в городе Щербинка Московской области.

В ходе испытаний локомотив показал полное соответствие заявленным техническим условиям. Была проверена работа тяговой системы на скоростях от 0 до 120 км/ч под нагрузкой с составом массой 5400 т. Результаты опытного пробега оцениваются положительно.

3ЭС5С будет обеспечивать надежную работу на магистралях со сложным профилем в тяжелых климатических условиях БАМа и Транссиба. Он создан в рамках концепции развития тяжеловесного грузового железнодорожного движения ОАО «РЖД» и реализуется при поддержке Минпромторга России.

Кроме того, донское предприятие реализует новый комплексный проект «Цифровизация производственных процессов с целью повышения эффективности производства и совершенствования бизнес-процессов». Он позволит оптимизировать производственные процессы и повысить производительность оборудования с обеспечением контроля за всем производственным циклом.