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Транспорт и логистика

Электровоз 3ЭС5С, изготовленный на донском предприятии, успешно прошел опытный пробег

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Магистральный грузовой электровоз переменного тока 3ЭС5С, изготовленный на Новочеркасском электровозостроительном заводе по программе импортозамещения, завершил опытный пробег 5000 км на испытательном полигоне в городе Щербинка Московской области.

В ходе испытаний локомотив показал полное соответствие заявленным техническим условиям. Была проверена работа тяговой системы на скоростях от 0 до 120 км/ч под нагрузкой с составом массой 5400 т. Результаты опытного пробега оцениваются положительно.

3ЭС5С будет обеспечивать надежную работу на магистралях со сложным профилем в тяжелых климатических условиях БАМа и Транссиба. Он создан в рамках концепции развития тяжеловесного грузового железнодорожного движения ОАО «РЖД» и реализуется при поддержке Минпромторга России.

Кроме того, донское предприятие реализует новый комплексный проект «Цифровизация производственных процессов с целью повышения эффективности производства и совершенствования бизнес-процессов». Он позволит оптимизировать производственные процессы и повысить производительность оборудования с обеспечением контроля за всем производственным циклом.

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https://www.donland.ru/news/5237/

НЭВЗ, электровоз 3ЭС5С, РЖД
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