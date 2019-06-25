Для корветов и патрульных кораблей изготовлены отечественные системы очистки воздуха

Машиностроительное предприятие «Винета» из Ленобласти изготовило установочную серию перспективных устройств очистки воздуха инерционного типа для патрульных кораблей ВМФ России проекта 22160. Об этом Mil.Press FlotProm рассказал директор компании Игорь Суховинский. Изделия стали результатом выполнения научно-исследовательской работы «Облако». Его провели совместно с Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) имени Николая Жуковского.

«В рамках этой работы на нашем предприятии освоено изготовление тонкостенных профильных деталей сложной формы из угольных препрегов, — сказал Игорь Суховинский. — В наш адрес также поступил запрос от ЦМКБ „Алмаз“ на проектирование устройств очистки воздуха газотурбинного двигателя для корвета проекта 20386».

Как пояснил изданию Игорь Плещенков — ведущий инженер-конструктор I категории по внедрению нового оборудования ООО «Винета» — работа проведена в рамках программы импортозамещения. До разработки отечественных изделий на корабли ВМФ поставлялась продукция британской компании Premaberg.

Цель работы — испытание и проверка работоспособности устройств инерционной очистки воздуха (каплеуловителей) для газотурбинных и дизельных судовых энергоустановок. В результате НИР специалисты ООО «Винета» создали конфигурацию аэродинамического профиля, позволяющую достичь более высокой степени очистки воздуха. Этот показатель значительно выше, чем у иностранных аналогов, пояснили изданию на предприятии. Диапазон рабочих скоростей воздуха значительно расширен. Он составляет от 4 до 10 м/с. Это позволило обеспечить более стабильную очистку воздуха, подаваемого на горение, что соответствует ужесточившимся требованиям отраслевой нормативной документации. «Этот результат — итог совместной работы со специалистами из ГНЦ ФГУП „Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского“ и Северного проектно-конструкторского бюро, в том числе с начальником сектора бюро Александром Витковским», — резюмировал Плещенков. В пресс-службе «Винеты» Mil.Press FlotProm сообщили, что по результатам НИР «Облако» компания за счет собственных средств выполнила ОКР. На основании этой работы создано устройство очистки воздуха для системы воздухоприема дизельной энергетической установки корабля проекта 22160. Серия таких патрульщиков строится на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького для Черноморского флота ВМФ России. Первое изделиe выполнено в одноступенчатом исполнении со сменными секциями из композиционного материала.

Кроме того, разработаны технические условия на линейку инерционных сепараторов в одно- двух- и трёхступенчатом (с фильтром-коагулятором) исполнении, с размещением сменных секций в закрытом корпусе и в распашной крышке с размерами воздухоприемного канала до 2500 мм. Это позволяет изготавливать изделия, которые отвечают требованиям заказчика и соответствуют техническим характеристикам применяемых энергетических установок — как дизельных, так и газотурбинных.

Как рассказали изданию в Северном проектно-конструкторском бюро, импортозамещение систем очистки воздуха прошло успешно. «Теперь отечественное оборудование поставляются на патрульные корабли проекта 22160, планируется оснащать им также другие единицы флота». В дальнейшем результаты НИР «Облако» станут основой для разработки и изготовления предприятием «Винета» перспективной продукции для нужд ВМФ РФ.