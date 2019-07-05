В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»

Новый образец, выпускаемый «Туламашзаводом», оснащён гибридным двигателем.

Три года назад глава тульского минпрома Дмитрий Ломовцев сообщил, что «Туламашзавод» планирует возродить производство грузовых мотороллеров. Вскоре был собран первый прототип, а недавно предприятие выпустило первую серийную партию грузовичков.

Новая модель называется ВТС-1 «Муравей». Пока это лишь внутризаводской транспорт — электротележка, на которой по территории завода перевозят различные грузы.

Современный «Муравей» оснащён гибридным двигателем, а его кабина выполнена из легкого стеклопластика. Стоимость мотороллера — около миллиона рублей. Другие технические подробности пока не разглашаются. Также неизвестно, появится ли «Муравей» в свободной продаже.

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