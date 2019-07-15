Военные ЦВО получили по гособоронзаказу 12 современных станций связи

Современные станции Р-419Л, позволяющие значительно улучшить качество связи на дальности до 500 км, поступили в подразделения Центрального военного округа (ЦВО). Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

«Партия из 12 современных многоканальных радиорелейных станций Р-419Л поступила по гособоронзаказу на вооружение подразделений связи ЦВО», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что благодаря компьютеризированной системе управления новых радиостанций, установленных на базе автомобиля «КамАЗ», удастся «до 30% сократить время подготовки связистов к выполнению задач по предназначению». Также снизится время развертывания и настройки цифровой техники.

«Значительно улучшилось качество и дальность связи более чем на 500 километров», — отметили в округе. Кроме того, военные связисты смогут организовать работу в цифровых режимах на линиях связи протяженностью до 1,5 тыс. километров.

В ЦВО что новая техника поступила в воинские части Новосибирска, Екатеринбурга и Самары.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года в соединения и воинские части округа поступило 11 самолетов, более 10 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», свыше 30 модернизированных БМП-2 и БТР-82А. Всего в 2019 году на вооружение округа поступит более 700 единиц нового вооружения.