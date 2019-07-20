Первый резидент ТОР «Амуро-Хинганская» запустил завод в ЕАО

На территории опережающего развития «Амуро-Хинганская» в Еврейской автономной области компания «Биробиджанский завод металлоконструкций» завершает строительство основного цеха по производству сэндвич-панелей и уже приступила к выпуску продукции в режиме пуско-наладочных работ. Инвестиционный проект общей стоимостью 937 млн рублей реализуется по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». В настоящее время на заводе работают более 40 человек, по окончании строительных работ будет дополнительно создано 156 рабочих мест.

Проект нового современного высокотехнологичного завода предполагает строительство трёх цехов — по производству сэндвич-панелей, металлоконструкций и средств малой сельхозмеханизации, а также внутренней инфраструктуры — административного здания, гаражных боксов, столовой, общежития для работников.

«Строительство основного цеха мы уже завершаем, — рассказывает генеральный директор ООО „БирЗМ“ Константин Босяков. — В 2019 году планируем выпустить около 5 тысяч тонн сэндвич-панелей на сумму 300 млн рублей. Цеха по производству металлоконструкций и средств малой сельхозмеханизации, а также внутреннюю инфраструктура планируем завершить к началу 2021 года».

Кроме основного вида продукции на предприятии налажен выпуск блок-модулей контейнерного типа, которые пользуются большим спросом на Дальнем Востоке.

Биробиджанский завод металлоконструкций одним из первых получил статус резидента в ТОР «Амуро-Хинганская» и активно взаимодействует с резидентами территорий опережающего развития в Амурской области, в Хабаровском и Приморском краях. Так, амурчане используют продукцию этого производителя на строящемся газоперерабатывающем комбинате. Заключены контракты на поставку блок-модулей для угольного терминала в порту Ванино и судоремонтного завода в городе Большой Камень. Производство сэндвич-панелей также востребовано и на территории Еврейской автономной области.

На сегодняшний день резидентами ТОР «Амуро-Хинганская» инвестировано в экономику региона более 1 млрд. рублей, создано более 100 новых рабочих мест. Общая стоимость трёх проектов резидентов ТОР «Амуро-Хинганская» составляет 13,2 млрд рублей, запланировано создание 1 060 новых рабочих мест.