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Производство

«ЗиО-Подольск» изготовил оборудование для первого завода по переработке отходов в энергию

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ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») завершил производство котельного оборудования для первого завода по переработке отходов в энергию, строящегося в Воскресенском районе Московской области вблизи деревни Свистягино.

Предприятием были изготовлены основные и вспомогательные элементы трех котельных установок, в том числе блоки экономайзеров и блоки экранов топки.

Блоки экономайзеров общей массой 1210 тонн предназначены для подогрева питательной воды до заданных параметров. Экраны топки котла обеспечивают восприятие тепла для последующего нагревания воды и получения пара, вращающего турбину. Общая масса изготовленных блоков составляет 801 тонну.

Напомним, что первый завод, строящийся в Воскресенском районе Московской области, будет сдан в 2021 году.
http://metallicheckiy-portal.ru/new...da_po_pererabotke_otxodov_v_energiy

Атомэнергомаш, ЗиО-Подольск, завод по переработке отходов
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