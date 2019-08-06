Богословский кабельный завод запустил второй цех

Резидент индустриального парка «Богословский» на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Краснотурьинск, Богословский кабельный завод (БКЗ) ввел в эксплуатацию новый цех по производству кабельно-проводниковой продукции. Таким образом, БКЗ выходит на полный цикл производства.

После ввода в эксплуатацию второго цеха и запуска нового оборудования Богословский кабельный завод перейдет от производства алюминиевых полуфабрикатов к выпуску кабельно-проводниковой продукции с жилой из алюминиевых сплавов. Сегодня мощность предприятия составляет 4400 тонн переработки алюминиевых сплавов.

Предприятие будет поставлять на рынок России и стран СНГ три вида кабельно-проводниковой продукции из алюминиевых сплавов: нефтепогружной кабель, самонесущий изолированный провод и гибкий провод для использования на промышленных объектах. Кроме того, завод продолжит производство алюминиевой проволоки, стренги и жил, необходимых для изготовления других видов кабельной продукции.

«Выход предприятия на полный цикл производства будет способствовать укреплению промышленного потенциала региона. По своим характеристикам у кабельно-проводниковой продукции БКЗ на внутреннем рынке не существует аналогов, и она уже востребована российскими электросетевыми, нефтяными и нефтесервисными компаниями», — отметил директор РУСАЛа по новым проектам Алексей Арнаутов.