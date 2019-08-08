На Кубани запустили новый кондитерский цех

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Компания «Аскалон» запустила производство кондитерских изделий в станице Новотитаровской Жинского района. Сумма инвестиций составила 38 млн рублей. В работе задействовано 14 человек, однако в будущем планируется расширить штат до 50 сотрудников и выпускать в год около 9 тысяч тонн печенья.

У кондитерской отрасли хороший экспортный потенциал. Сегодня российские кондитеры занимают 4-е место в структуре экспорта всей продукции АПК. В прошлом году предприятия Крснодарского края экспортировали более 5,5 тыс. тонн кондитерской продукции на сумму почти 8 млн долларов. С начала этого года — около 2 тыс. тонн на сумму 3,5 млн долларов. Высокое качество продукции позволяет уверенно увеличивать объемы поставок.

В числе предприятий-экспортеров — «Комбинат «Кубань», «Галан», «Кубанская кормилица», «Метрополис», которые продают свою продукцию на зарубежном рынке уже не первый год.На открытии было отмечено, что мощность кондитерского цеха позволит производить ежегодно около 9 тыс. тонн бисквитного печенья.

Напомним, в рамках реализации нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» к 2024 году Краснодарский край должен нарастить объемы экспорта продукции АПК до 3,8 млрд долларов. Кондитерские изделия входят в число готовой пищевой продукции.