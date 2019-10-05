Добавить статью
Лого Сделано у нас
53
Российские проекты за рубежом

Запущено бурение первой скважины месторождения Бока де Харуко на Кубе

 © tass.ru

«Зарубежнефть» и кубинская государственная компания Cupet запустили бурение первой горизонтальной скважины на месторождении Бока де Харуко на Кубе.

Проект увеличения нефтеотдачи на месторождении Бока де Харуко реализуется с 2011 года. При реализации проекта требовались новые, нестандартные подходы и решения. Были использованы различные подходы и технологии, включающие современные наработки ведущих российских научных организаций, таких как «СколТех», Казанский федеральный университет, МФТИ и ВНИИнефть.

В октябре 2019 года компания планирует приступить к бурению трёх новых горизонтальных скважин. В случае положительных результатов АО «Зарубежнефть» перейдёт к этапу промышленной добычи. Реализация данного этапа обеспечит накопленную добычу более 2 млн т нефти. Ресурсы месторождения оцениваются в 3,7 млрд т.

Как пояснил журналистам глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, проект разработки Боко де Харуко все еще можно назвать геологоразведочным, так как в промышленных объемах добывать нефть из таких коллекторов сложно. При этом он отметил, что через два года можно будет перейти к следующему этапу, бурению горизонтальных скважин. Этот этап потребует финансирования в объеме 100 млн евро. Всего за 10 лет накопленный объем добычи на месторождении составит 2 млн тонн. Сырье планируется поставлять на внутренний рынок. В настоящее время «Зарубежнефть» ведет переговоры с Кубой о более комфортном налоговом режиме.

Кудряшов добавил, что в случае реализации планов компании объем добычи сможет покрыть потребность Кубы в нефти.

Основные запасы Кубы — это трудноизвлекаемая нефть. Имея богатый опыт работы с углеводородным сырьем, ученые приоритетного направления «Эконефть» Казанского федерального университета несколько лет помогают кубинским коллегам повысить добычу. Ожидается, что разработки КФУ, с которыми представители кубинских компаний знакомы не понаслышке, повысят эффективность добычи с наименьшими затратами.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/6965308

Куба, Зарубежнефть
  • 10
    Великоросс Великоросс
    05.10.1922:57:05

     © phototass4.cdnvideo.ru

    Ну и вдогонку:

    Представители Совета Безопасности РФ планируют визит на Кубу в ближайшее время,

    заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

    «По другой линии будет визит скоро, по линии Совета Безопасности, так что наши контакты продолжаются», — сказал Медведев в интервью программе «Вести в субботу» Сергея Брилева.

    https://ria.ru/...andex.ru%2Fnews

    Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью программе «Вести в субботу» сообщил, что в настоящее время Куба рассчитывается по долгам.

    Текст интервью опубликован на сайте правительства России.

    Медведев, отвечая на вопрос о том, рассчитывается ли Куба по долгам, заявил, что «в отличие от того, что было некоторое время назад — допустим, ещё лет 20—30 назад, в советские времена, когда деньги в данном случае вообще никто не считал», в настоящее время «кубинские друзья платят".

    https://russian...andex.ru%2Fnews

    Россия может поставлять Кубе пшеницу на не менее приемлемых условиях, чем Канада или Франция, и обеспечить тем самым прочную продовольственную безопасность, кубинцы ценят эти предложения российской стороны

    , заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

    «Я с удивлением, например, обнаружил, что наши кубинские друзья покупают пшеницу, как мы в прежние, советские годы, в Канаде и во Франции. Но, я думаю, мы можем поставлять эту пшеницу на не менее приемлемых для кубинцев условиях и создать им прочную продовольственную безопасность», — заявил Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилёву во время своего недавнего визита на Кубу.

    «Ведь можно перекрыть поставки нефти, но, если США примут решение о запрете поставок или контроле за поставками продовольствия, это уже будут не шутки. И в этом смысле наши кубинские друзья эти предложения ценят», — продолжил российский премьер.

    https://ria.ru/...1559470604.html

    Отредактировано: Великоросс~22:59 05.10.19
    #1163220
  • 5
    Нет аватара termometrix
    05.10.1923:18:40

    По данным «Зарубежнефти», оценочные запасы месторождения превышают 3 млрд тонн.

    Читаем даьше:

    Важ­ней­шие по­лез­ные ис­ко­пае­мые К. — ру­ды ни­ке­ля и ко­баль­та (по за­па­сам ко­баль­то­вых руд стра­на за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Де­мо­кра­тич. Рес­пуб­ли­ки Кон­го, 2006; ни­ке­ле­вых руд — 3-е ме­сто по­сле Но­вой Ка­ле­до­нии и Ав­ст­ра­лии, 2007). Осн. ме­сто­ро­ж­де­ния ла­те­рит­ных ни­кель-ко­баль­то­вых руд, в ко­то­рых так­же за­клю­че­ны зна­чит. за­па­сы руд же­леза/2-3 млрд т./, рас­по­ло­же­ны на юго-вос­то­ке стра­ны (Моа, Ни­ка­ро, Пун­та-Гор­да и др.). В вост. час­ти К. мно­гочис­лен­ны ме­сто­ро­ж­де­ния руд хро­ма. Ме­сто­ро­ж­де­ния мар­ган­це­вых руд из­вест­ны на сев. скло­не хреб­та Сьер­ра-Ма­э­ст­ра (Лас-Чи­вас, Бар­ран­кос и др.). Мед­но­руд­ные ме­сто­ро­ж­де­ния на­хо­дят­ся на юго-вос­то­ке (Эль-Коб­ре) и се­ве­ро-за­па­де (Ма­та­ам­бре). Гл. неф­тя­ные ме­сто­ро­ж­де­ния со­сре­до­то­че­ны в сев. час­ти Зап. К. (Ба­ку­ра­нао, Мо­тем­бо и др., ме­ж­ду го­ро­да­ми Га­ва­на и Кар­де­нас); име­ют­ся в Центр. К. (Ха­рау­эка, Кри­ста­лес и др., к вос­то­ку от г. Ка­бай­гу­ан). Сев. по­бе­ре­жье ост­ро­ва и ак­ва­то­рия Мек­си­кан­ско­го зал. пер­спек­тив­но неф­те­га­зо­нос­ны. Так­же из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния зо­ло­тых руд, це­мент­но­го сы­рья (из­вест­ня­ки), по­ле­вых шпа­тов, це­о­ли­тов, пи­ри­та, ка­мен­ной со­ли, гип­са, као­ли­на, квар­це­во­го пес­ка, об­ли­цо­воч­ных кам­ней (сер­пен­ти­ни­ты, мра­мо­ри­зо­ван­ные из­вест­ня­ки, габб­ро, гра­ни­ты) и др.

    https://bigenc....hy/text/2117615

    Отредактировано: termometrix~23:22 05.10.19
    #1163223
  • 3
    Нет аватара termometrix
    05.10.1923:34:06

    Cuba Tourist Arrivals

     © d3fy651gv2fhd3.cloudfront.net

    Cuba GDP Annual Growth Rate

     © d3fy651gv2fhd3.cloudfront.net

    Россия впервые за последние 12 лет отправила на Кубу партию из 320 автомобилей Lada Vesta,однако кубинцы предпочитают советские Жигули    

    ©Видео с youtube.com

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: termometrix~23:55 05.10.19
    #1163224
  • 2
    Нет аватара termometrix
    05.10.1923:52:08

    Что мешает Автовазу и Камазу открыть сборочне заводы на Кубу?

    Потенциальные рынки: Куба,Гаити,Никарагуа/тоже некогда братская страна/,Венесуэла,Боливия.

    Дешевые,надежные машины.

    Это наша миссия :Поднять Третий мир,делится нашими разработками,там наши друзья.И это прекрасно,это гуманно и благородно.

    И АЭС надо закончить

    Строительство первого энергоблока станции началось в 1983 году, второго в 1985 году. Большая часть оборудования и материалов для строительства АЭС поставлялась Советским Союзом в соответствии с двусторонними соглашениями об экономическом сотрудничестве. В строительстве станции участвовало несколько тысяч советских специалистов (в момент наибольшего присутствия количество специалистов доходило примерно до 2000, не менее трети из них приезжали с семьями), которые проживали в посёлке Хурагуа. В строительстве посёлка Хурагуа на начальном этапе принимали участие так же незначительное количество специалистов-строителей из Болгарии и, возможно, ГДР. Первоначально планировалось, что окончание строительства и ввод в эксплуатацию первого энергоблока будут осуществлены в 1993 году, позднее сроки сдачи энергоблока были перенесены на конец 1995 года — начало 1996 года.

    Однако планы окончания строительства были сорваны из-за развала Советского Союза и разрушения экономических связей между Кубой и новой Россией. Поскольку Куба не имела ни технической, ни экономической возможности в одностороннем порядке закончить строительство АЭС, будущее станции было под вопросом.

    5 сентября 1992 года кубинский лидер Фидель Кастро объявил о приостановке строительства АЭС Хурагуа из-за финансовых трудностей.

    Готовность на 1992 год первого энергоблока АЭС Хурагуа составляла порядка 95 — 97%, готовность второго энергоблока станции составляла 25 — 30%.

     © photos.wikimapia.org

     © s3c.moneytalksnews.com

    Куба-«жемчужина Латинской Америки».

    Отредактировано: termometrix~00:07 06.10.19
    #1163226
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,