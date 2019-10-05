Запущено бурение первой скважины месторождения Бока де Харуко на Кубе
«Зарубежнефть» и кубинская государственная компания Cupet запустили бурение первой горизонтальной скважины на месторождении Бока де Харуко на Кубе.
Проект увеличения нефтеотдачи на месторождении Бока де Харуко реализуется с 2011 года. При реализации проекта требовались новые, нестандартные подходы и решения. Были использованы различные подходы и технологии, включающие современные наработки ведущих российских научных организаций, таких как «СколТех», Казанский федеральный университет, МФТИ и ВНИИнефть.
В октябре 2019 года компания планирует приступить к бурению трёх новых горизонтальных скважин. В случае положительных результатов АО «Зарубежнефть» перейдёт к этапу промышленной добычи. Реализация данного этапа обеспечит накопленную добычу более 2 млн т нефти. Ресурсы месторождения оцениваются в 3,7 млрд т.
Как пояснил журналистам глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, проект разработки Боко де Харуко все еще можно назвать геологоразведочным, так как в промышленных объемах добывать нефть из таких коллекторов сложно. При этом он отметил, что через два года можно будет перейти к следующему этапу, бурению горизонтальных скважин. Этот этап потребует финансирования в объеме 100 млн евро. Всего за 10 лет накопленный объем добычи на месторождении составит 2 млн тонн. Сырье планируется поставлять на внутренний рынок. В настоящее время «Зарубежнефть» ведет переговоры с Кубой о более комфортном налоговом режиме.
Кудряшов добавил, что в случае реализации планов компании объем добычи сможет покрыть потребность Кубы в нефти.
Основные запасы Кубы — это трудноизвлекаемая нефть. Имея богатый опыт работы с углеводородным сырьем, ученые приоритетного направления «Эконефть» Казанского федерального университета несколько лет помогают кубинским коллегам повысить добычу. Ожидается, что разработки КФУ, с которыми представители кубинских компаний знакомы не понаслышке, повысят эффективность добычи с наименьшими затратами.
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