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Интерферон-содержащие препараты. Сделано в России

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/3wukzGjlnks

В 57 м году прошлого века Сотрудники Национального Института медицинских исследований Великобритании, во время опытов над мышами, случайно открыли белок, предотвращающий развитие вирусной инфекции в организме животного. Белок назвали интерферон. Открытие стало крайне важным в области изучения человеческого иммунитета. Практически сразу после открытия, в СССР приступили к изучению возможностей его применения для лечения различных заболеваний. Возглавил исследования вирусолог, эпидемиолог Валентин Соловьёв. А в новой России дело продолжила его ученица Валентина Малиновская.

В этой программе мы узнаем о том с чего начиналось создание интерферон-содержащих препаратов в России. Увидим, как их производят сегодня. Посетим одну из крупнейших в стране лабораторий по изучению интерферонов.

медицина, фармацевтика
  • Андрей Карпушенков
    06.10.1916:47:12

    Это ведь не гомеопатия и плацебо типа Эргоферона? И,насколько помню, безопасных противовирусных нет впринципе. Реально действующие противовирусные применяют уже при реальной угрозе жизни, как раз из-за тяжелых побочных эффектов. Можно где-то почитать по двойным слепым плацебо контролируемым исследованиям таких препаратов подтверждающим эффективность и безопасность. Что-то реально новое…

    PS: Судя по показаниям к примению (в основном реально тяжелые заболевания) не совсем оно безопасное. Грипп им лечить не предполагается во всяком случае. Но выпуск хороших противовирусных — это реально профит.

    Отредактировано: Андрей Карпушенков~16:56 06.10.19
    #1163288
    • Clausson Clausson
      06.10.1918:29:27

      Зарегестрированное лекарственное срелство. Исследования по интерферону альфа-2 были и у нас и в США.

      #1163303
      • Андрей Карпушенков
        06.10.1923:50:33

        У нас и Эргоферон (вроде как на интерфероне основанный) с анафероном зарегистрировали и даже хотели добавлять в список жизненноважных (может и добавили). Несмотря на то что при декларированном уровне разведения вероятность нахождения хоть одной молекулы действующего вещества в принимаемом «лекарстве» 1 к триллионам (в анафероне 10 в -8 степени) и по принципу это чистая гомеапатия. Более того развесили рекламу, что его рекомендуется при клещевом энцефалите и как профилактику детям применять, что уже на детоубийство тянет… Так что регистрация в РФ в наше время, к сожалению, не показатель. Если владелец и основатель сидит в Совете Федерации. (хотя при этом является лауреатом премии ВРАЛ выдаваемой за активную деятельность в области лженауки) А применения интерферонов массовое всегда сдерживалось очень широким спектром действия данных веществ на организм которые до конца исследовать очень тяжело именно в связи с разными направлениями воздействия, что означало массу побочных эффектов. По этому хотя противовирусные действительно признаны эффективными, их применяют в мире очень и очень ограниченно. У нас самое простое для чего их использовали и используют это гепатиты, в мире лейкозы, сопутствующие раку заболевания итд. По этому когда в репортаже сказали, что препарат основанный на интерферонах безопасный для кормящих матерей и младенцем меня слегка переклинило. По известному эффекту либо основанное на интерфероне эффективное средство с массой возможных побочных эффектов либо плацебо по варианту Эргоферона… А чтобы кто-то заявил и то и другое не было такого.

        Отредактировано: Андрей Карпушенков~00:04 07.10.19
        #1163364
    • Нет аватара valeriy_r
      06.10.1921:55:09

      причем тут гомеопатия. самая классическая медицина. белок интерферон. циклоферон, например- индуктор интерферона, один из самых популярных иммуностимуляторов, одна из последних топовых разработок советских медиков. гомеопатия это, грубо, лечение такими препаратами, которые вызывают те же симптомы что и болезнь, а с циклоферона так вштырит что хоть кросс беги.

      #1163338
      • A S A S
        06.10.1922:23:09

        гомеопатия это, грубо, лечение такими препаратами, которые вызывают те же симптомы что и болезнь
        Мгм. Гомеопатия -- лечение малыми дозами.

        #1163342
        • Нет аватара siberia2012
          07.10.1908:23:46

          ГОМЕОПАТИЯ

          жен. способ лечения, основанный на убеждении, что всякое снадобье уничтожает такую же болезнь, какую само производит, или ей подобную.

          Словарь Даля.

          Отредактировано: siberia2012~08:24 07.10.19
          #1163397
          • Александр Бурцев Александр Бурцев
            07.10.1911:18:26

            Наверное можно и квантовую физику по Далю учить. Мне ближе учебники по гомеопатии и их руководящие материалы, например «материа медика».

            Принципа, признаваемых большинством, всего 3:

            -подобное подобным,

            -последовательные разбавления,

            -динамизация (потенциирование).

            На практике это выглядит так. Приходит бледный лунатик с энурезом и взором горящим. Грипп побоку, материа медика говорит, что это тип Luna. Значит лечить его надо препаратом Luna. В лунную ночь на окно ставят сосуд с водой или лактозой. Затем днем, в зависимости от выбора десятичных или сотенных разведений, на каждом шаге разбавлять в 10(100) раз, и встряхивают пробирку 10(100)раз ровно! Иначе магия подобия сломается.

            Вообще-то гомеопатов много разных, «имя нам — легион» как сказал председатель Русского Гомеопатического общества на открытии в С. П-бурге Первой Гомеопатического аптеки.

            Кто-то любит модерн и заряжает готовые шарики нужными вибрациями программно по usb.

            Кто-то жёсткую классику и стучит пробиркой по «толстой книге в кожаной обложке» — до революции это было Евангелие.

            Кто-то прагматичен, и продаёт сильнодействующие медпрепараты под видом гомеопатии, ибо она не подлежит проверке и сертификации, в отличии от.

            Извините за Т9

            Отредактировано: Александр Бурцев~11:25 07.10.19
            #1163429
            • Нет аватара siberia2012
              07.10.1912:40:13

              гомеопатия создана в 18 веке псевдоврачём. С тех пор никак не изменилась. Словарь Даля издан в середине 19 века, т. е. сильно позже создания гомеопатии. В чём проблема? 2*2=4, какая разница в каком мат.справочнике это написано? Но раз уж вас не устраивает Даль, тогда вот:

              ГОМЕОПАТИЯ (от греч. homoios—подобный и pathos—страдание, болезнь), своеобразная леч. система, возникшая на принципе лечения б-ней лекарствами, вызывающими в организме здорового человека явления, возможно более сходные с симптомами данной б-ни.

              …там же…

              Противопоставлять Г. научной медицине нельзя, т. к. развитие последней основывалось и основывается на объективных методах исследования, на твердо установленных, доказуемых фактах и находится в теснейшей связи с успехами физ., хим. и биол. дисциплин во всех их отдельных отраслях. Г. же развивалась почти совсем оторванной от этой научной базы, пользовалась субъективным методом исследования и в руках ее творца Ганемана оказалась превращенной в замкнутую схоластическую доктрину, исходящую из туманных, часто противоречивых, трудно доказуемых умственных спекуляций.

              Большая медицинская энциклопедия. 1970.

              ГОМЕОПАТИЯ, нетрадиционная система медицинского лечения, заключающаяся в назначении малых доз препаратов или лекарств, чтобы вызвать эффект или симптомы, подобные симптомам данной болезни. Это противоположно аллопатии, в которой лекарства применяются, чтобы вызвать противоположный эффект. Гомеопатия была популяризирована в XVIII в. немецким врачом Кристианом ГАНЕМАНОМ.

              Научно-технический энциклопедический словарь.

              ГОМЕОПАТИЯ (от гомео… и …патия) — система лечения ничтожно малыми дозами лекарств. Предложена в кон. 18 — нач. 19 вв. С. Ганеманом, исходившим из «закона подобия»: применяются малые дозы веществ, которые в больших дозах могут вызвать явления, подобные признакам данного заболевания.

              Большой Энциклопедический словарь. 2000.

              ГОМЕОПА́ТИЯ, гомеопатии, мн. нет, жен. (от греч. homoios — подобный и pathos — болезнь), ант. аллопатия (мед.).

              1. Учение о том, что лечить от болезней следует очень малыми дозами тех веществ, которые у здорового вызывают сходные заболевания.

              2. Способ лечения, основанный на этом учении.

              Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.

              ГОМЕОПА́ТИЯ, -и, жен. Способ лекарственного лечения, заключающийся в применении очень малых доз тех лекарств, к-рые в больших дозах вызывают у здорового человека признаки данной болезни.

              Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.

              Отредактировано: siberia2012~12:41 07.10.19
              #1163461
              • Александр Бурцев Александр Бурцев
                07.10.1917:11:31

                Спасибо, прекрасные цитаты, характерные. Я бы хотел в них обратить внимание на 2 аспекта.

                1. Очень мило забыт один из трёх китов гомеопатии — динамизация (потенциирование). Это неразрывная пара разбавление /динамизация удаляет из лекарства яд исходного вещества (вызывающего симптомы у здорового) и многократно усиливает его целительные вибрации. Именно из-за динамизации чем выше разбавление, тем сильнее лекарство. В статьях это так мило опускают.

                2. Подобие симптомов и малые концентрации. Мой любимый пример с лунатиком и Luna.

                Какие симптомы вызывает лунный свет у здорового?

                Какая начальная концентрация его в воде (г/л)?

                #1163552
          • A S A S
            07.10.1923:06:10

            Можно еще древних греков процитируешь?

            Почитай БСЭ например или еще что-нибудь поновее.

            Гомеопаты в своей «науке» еще лет сто назад отказались от принципа лечения болезней лекарствами, вызывающими сходные болезненные симптомы. Сейчас если врачи предлагают гомеопатическое лечение, они именно что предлагают использовать микродозы обычных лекарств.

            Даже расхожее выражение такое есть: «гомеопатические дозы».

            Отредактировано: A S~23:09 07.10.19
            #1163661
        • koncervator koncervator
          07.10.1913:42:06

          Гомеопатия — не лечение. Кучу раз уже делали клинические испытания гомеопатических препаратов. Если их проводить по методике исключающие подтасовки (двойной слепой рандомизированный тест) и статистические погрешности (большие выборки пациентов разных возрастных групп), то она работает не более, чем плацебо, ибо этим плацебо, по-сути, и является.

          #1163476
          • A S A S
            07.10.1922:57:09

            К чему это все? Мне прекрасно известно, что это хрен без масла.

            #1163658
    • Нет аватара siberia2012
      07.10.1908:06:48

      это именно оно, гомеопатия и плацебо. То есть в чистом виде игра на психологии.

      Заболевания типа ОРВИ, прекрасно излечиваются организмом, который вырабатывает иммунитет на 3й-5й день. Наши люди не терпеливые, не дождавшись, бегут в первый или второй день в аптеку и просят «противовирусное». Им дают, то чего они просят, упаковочку с надписью «противовирусное», обычно это всякие «фероны». Человек это принимает, и о «чудо», через день-два ему становится лучше. Фокус в том, что не принимай он это, ему тоже стало бы лучше, ибо заработал иммунитет. Так и «работает» гомеопатия. Настоящие, дейстующие интерфероны используются внтуривенно, внутримышечно. Их вводят в крайних случаях и последствия их очень тяжелы. А все таблеточки и капельки это фуфломицин.

      Самое страшное для меня, это когда врачи прописывают всякие «эргофероны», что говорит об их полной не компетенции.

      И печально, что огромные деньги вбухиваются в эти «фероны» населением, вместо развития реальной медицины. Раз уж народу так хочется тратить деньги на фуфломицин, я бы на месте государства обложил эти гомеопатические средства, фероны и прочее, огромным налогом, а средства направил в медицинскую науку, производство. Хоть какая-то реальная польза была от них.

      Смотрим, просвещаемся (это не мнение одного человека, это рекомендации ВОЗ):

      ©Видео с youtube.com

      ©Видео с youtube.com

      Отредактировано: siberia2012~11:11 07.10.19
      #1163392
      • Андрей Карпушенков
        07.10.1910:32:27

        На самом деле никакой некомпетентности. Вот приводит человек ребенка с ОРВИ к врачу. У него болеет ребенок, ему надо что-то делать. А весь из себя правильный врач отправляет его домой пить воду и лежать (ну все как на Западе). Рассказать сколько томов жалоб будет к концу сезона на этого врача, какой он будет ужасный в глазах пациентов итд Это не считая того, что потребность родителей срочно спасать ребенка легко доведет до каких нибудь особо экзотично варварских способов лечения. А тут выписали плацебо. Родители ушли спокойные. Получили плацебо эффект на всех ( и на родителей и на детей) и не получили жалобы на плохих докторов во все инстанции. Препарат который в топике насколько я посмотрел используется для гепатитов и тяжелых вирусных в виде иньекций. А со свечами я так и не нашел ни одного описания. Что это и зачем непонятно.

        #1163418
        • Нет аватара siberia2012
          07.10.1911:14:03

          И? Вы предлагаете не развиваться, а дальше прописывать плацебо, давая возможность фармацевтам навариваться? Может всё-таки надо просвещением заняться? Психологию менять потихоньку? И какие могут быть у врача проблемы, если он последует инструкциям? Ну пусть неадекватные мамашки пишут, что хотят. Врач откроет инструкцию и ткнёт проверяльщика в рыло.

          Моему рёбенку один педиатр прописал «грипферон» или что-то такое. Но я то не стенал у него никаких лекарств, я бы наоборот с радостью выслушал бы лекцию про то, что фуфломицины не действуют и пошёл спокойно домой, отпаивать ребёнка, увлажнять воздух и т. п. Но нет, он же прописал его. После этого как раз и нужно было бы мне написать главврачу, что их сотрудник прописывает препараты с недоказанной эффективностью, тем самым вводит в заблуждение пациентов и заставляет их тратить деньги. Может у этого врача подмазано там, всякими ООО «Ферон»? А может у всей больницы? Вот с этим надо бороться, а не идти на поводу у истерящих не думающих людей.

          На видео как раз реклама «Виферона», обычного фуфломицина, а не то, что пишите вы.

          Отредактировано: siberia2012~11:21 07.10.19
          #1163427
  • Нет аватара siberia2012
    07.10.1909:17:07

    Кстати, в видео к статье рекламируется очередной фуфломицин «Виферон» с недоказанной эффективностью. Этот фуфломицин эта компания «Ферон», никогда в жизни не сможет продать в развитую страну. Ибо там они не смогут доказать его действенность. Все эти «иммуномодуляторы» как класс препаратов применяются преимущсественно на постосоветском пространстве, и получили бурное развитие в конце 80-х, 90-х. Наводит на мысли, не правда ли?

    Виферон

    «Виферон» был разработан в 1990-1995 годах группой ученых НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи под руководством профессора Валентины Малиновской. В этом же НИИ была проведена работа по доклиническому фармакотоксикологическому изучению препарата. В 1996 году Малиновская вместе с мужем, совладельцем «СДМ-Банка» Евгением Малиновским, создала ООО «Ферон» с производством на базе НИИ вирусологии. Выручка компании в 2011 году составила 2 млрд рублей.

    Интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный 150 000 МЕ. Согласно инструкции, препарат стимулирует выработку собственного интерферона в организме человека, препятствуя заражению организма вирусами. Опять же, согласно инструкции, «Виферон» можно использовать для лечения герпеса, хламидиоза и гепатита. Однако за пределами стран бывшего СССР индукторы интерферонов не зарегистрированы в качестве лекарственных средств, а в авторитетных международных научных журналах нет публикаций, доказывающих их эффективность. Клинические исследования «Виферона» проводились в шести московских больницах и НИИ педиатрии РАМН. В большинстве исследований принимала участие Валентина Малиновская, изобретатель «Виферона» и совладелица компании-производителя лекарства.

    Поэтому новости однозначный МИНУС.

    Отредактировано: siberia2012~09:21 07.10.19
    #1163407
    • Александр Бурцев Александр Бурцев
      07.10.1917:40:56

      Это ещё частная лавочка. А то тут на портале проходили не раз новости типа «Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех начнет поставки корректоров артериального давления АВР-051"

      Акуппунктурные «нормализаторы» продаются у нас и за рубежом от имени Швабе!

      Невольно закрадывается подозрение, что и военный заказ с бубном крафтят.

      Бррр.

      Отредактировано: Александр Бурцев~17:41 07.10.19
      #1163562
  • Нет аватара CKAT
    07.10.1916:18:46

    Пост о фуфломицинах не красит портал.

    #1163525
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