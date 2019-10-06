Интерферон-содержащие препараты. Сделано в России

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/3wukzGjlnks

В 57 м году прошлого века Сотрудники Национального Института медицинских исследований Великобритании, во время опытов над мышами, случайно открыли белок, предотвращающий развитие вирусной инфекции в организме животного. Белок назвали интерферон. Открытие стало крайне важным в области изучения человеческого иммунитета. Практически сразу после открытия, в СССР приступили к изучению возможностей его применения для лечения различных заболеваний. Возглавил исследования вирусолог, эпидемиолог Валентин Соловьёв. А в новой России дело продолжила его ученица Валентина Малиновская.

В этой программе мы узнаем о том с чего начиналось создание интерферон-содержащих препаратов в России. Увидим, как их производят сегодня. Посетим одну из крупнейших в стране лабораторий по изучению интерферонов.