Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в деревне Алферово Московской области
Помимо кабинета медицинской сестры в здании общей площадью 200 кв. м есть смотровые кабинеты, дневной стационар, будет открыт аптечный пункт.
ФАП укомплектован необходимым оборудованием, включая компьютер, аппарат искусственной вентиляции легких, электростимулятор, электрокардиограф, стол для новорожденных с подогревом.
Здесь есть все, чтобы провести диагностику и оказать первую медицинскую помощь жителям деревни, соседних населенных пунктов и дачникам.
В модуле предусмотрено жилое помещение для медработника. Там уже выполнен ремонт, стоит современная мебель и техника.
Это второй ФАП, открытый на территории Егорьевского городского округа с начала года. Теперь жители смогут получать качественную медицинскую помощь без визита в город. Сюда будут приезжать врачи, чтобы жители не тратили силы и время на дорогу в Егорьевск.
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09.10.1907:41:47