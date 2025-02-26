В посёлке Нагорное в Мытищах дети пошли в новую школу на 1100 мест

В посёлке Нагорное в Мытищах дети пошли в новую школу на 1100 местСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новый корпус школы № 36 — это современный образовательный комплекс, оснащённый по последнему слову техники. В учебном процессе используются 3D-принтеры, у учеников есть возможность получить навыки в конструировании и программировании дронов, работы с робототехникой, проводить химические эксперименты.
«Эта школа стала местом, где хочется учить и учиться. И мы со своей стороны сделаем всё для того, чтобы наши дети открывали для себя новые горизонты», - сказала директор школы Нина Данилина.
В школе предусмотрено размещение блока начальной школы (I ступень, 1-4 классы) для 400 учеников, блоки основной и старшей школе (5-11 классы) — 700 учеников. Помимо учебных классов, в школе есть лаборатории, мастерские, библиотека с медиатекой, многофункциональные спортивные залы для начальной и основной школы, актовый зал на 400 мест с эстрадой и сценическими помещениями, столовая на 550 мест с пищеблоком полного цикла, группа медицинских помещений.
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