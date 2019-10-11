В Астрахани спустили на воду грузовой понтон

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Несамоходный грузовой понтон «АРК-21» проекта ГРПН спустили на воду на площадке Астраханского судостроительного производственного объединения.

Судно строится для судоходной компании «Арк» по заказу «Машпромлизинга». Работы ведутся совместно АСПО и судозаводом «Лотос», входящих в Южный центр судостроения и судоремонта.

Корпус понтона делится двумя продольными и семью поперечными переборками с образованием балластных и сухих отсеков. Судно будет транспортировать палубные грузы по морю и внутренним водным путям.

Основные характеристики понтона проекта ГРПН:

длина габаритная — 85,5 м,

ширина — 16,5 м,

высота борта — 4,5 м,

осадка по грузовую марку — 3,11 м,

водоизмещение порожнем — 990 тонн,

водоизмещение (по грузовую марку) — 4200 тонн,

грузоподъёмность — 3000 тонн.