В Астрахани спустили на воду грузовой понтон
Несамоходный грузовой понтон «АРК-21» проекта ГРПН спустили на воду на площадке Астраханского судостроительного производственного объединения.
Судно строится для судоходной компании «Арк» по заказу «Машпромлизинга». Работы ведутся совместно АСПО и судозаводом «Лотос», входящих в Южный центр судостроения и судоремонта.
Корпус понтона делится двумя продольными и семью поперечными переборками с образованием балластных и сухих отсеков. Судно будет транспортировать палубные грузы по морю и внутренним водным путям.
Основные характеристики понтона проекта ГРПН:
длина габаритная — 85,5 м,
ширина — 16,5 м,
высота борта — 4,5 м,
осадка по грузовую марку — 3,11 м,
водоизмещение порожнем — 990 тонн,
водоизмещение (по грузовую марку) — 4200 тонн,
грузоподъёмность — 3000 тонн.
11.10.1914:07:10
11.10.1915:01:55