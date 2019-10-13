Репортаж о ходе создания исследовательского центра нейтронных частиц в Ленинградской области

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ПИК — настоящий ядерный реактор, построенный исключительно для научных целей. Он станет уникальным источником нейтронного излучения. С помощью специальной конструкции пучки нейтронов выводятся из реактора в лабораторные боксы. Нейтроны — электрически нейтральные частицы, поэтому они могут заглянуть внутрь вещества, не разрушая его, то есть нейтронный реактор действует как своего рода супер-микроскоп.

Все знают, что наука делается в тиши кабинетов и лабораторий, где небольшие команды ученых колдуют над фундаментальными открытиями. Но даже в этом мире есть своя высшая лига.

Экспериментальные установки, для которых размер имеет значение. Эти научные гиганты напоминают настоящие заводы. Они занимают огромную площадь и строятся десятилетиями. Как правило, ради одного и того же эксперимента. Расположенные в разных частях света, эти чудеса инженерной мысли должны открыть нам самые сокровенные тайны мироздания.