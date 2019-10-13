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Репортаж о ходе создания исследовательского центра нейтронных частиц в Ленинградской области

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/pQdqCF8VvCA

ПИК — настоящий ядерный реактор, построенный исключительно для научных целей. Он станет уникальным источником нейтронного излучения. С помощью специальной конструкции пучки нейтронов выводятся из реактора в лабораторные боксы. Нейтроны — электрически нейтральные частицы, поэтому они могут заглянуть внутрь вещества, не разрушая его, то есть нейтронный реактор действует как своего рода супер-микроскоп.

Все знают, что наука делается в тиши кабинетов и лабораторий, где небольшие команды ученых колдуют над фундаментальными открытиями. Но даже в этом мире есть своя высшая лига.

Экспериментальные установки, для которых размер имеет значение. Эти научные гиганты напоминают настоящие заводы. Они занимают огромную площадь и строятся десятилетиями. Как правило, ради одного и того же эксперимента. Расположенные в разных частях света, эти чудеса инженерной мысли должны открыть нам самые сокровенные тайны мироздания.


реактор ПИК, ФГБУ ПИЯФ НИЦ КИ
  • Vladimir Grubman Vladimir Grubman
    13.10.1923:04:26

    «Нейтроны — электрически нейтральные частицы, поэтому они могут заглянуть внутрь вещества, не разрушая его» —

    Ага, не разрушая. Это — неправда. Раз есть масса и энергия (т.е. скорость), то действует эта частица соответственно. На корпусах ядерных реакторов нейтроны создают наклеп и металл охрупчивается. Нейтронное излучение может осуществлять и наведенную активность.

    Так что не все так просто.

    #1164918
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