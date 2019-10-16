Первая партия новейших комплексов «Бук-М3» поступила на вооружение войск ЦВО

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Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» поступила на вооружение Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Новая техника усилит зенитную ракетную бригаду 41-­й общевойсковой армии, дислоцированную на Алтае», — пояснил он.

Александр Лапин добавил, что перевооружение на новые комплексы на треть увеличит боевые возможности бригады по защите сухопутных подразделений, важных объектов от средств воздушного нападения.

Переподготовка расчетов на новые образцы техники будет проведена в профильном учебном центре Минобороны в Оренбургской области.

«Бук-М3» — комплекс войсковой ПВО средней дальности, который значительно превосходит по характеристикам своих предшественников. Предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного как огневого, так и радиоэлектронного противодействия. Дальность стрельбы «Бук-М3» увеличена в 1,5 раза по сравнению с «Бук-М2», а огневая производитель — на 50 процентов.

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