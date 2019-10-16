«Оборонлогистика» запустила судоходную линию в Сирию

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ООО «Оборонлогистика» запустила судоходную линию, связавшую порты Новороссийска (Россия), Тартуса (Сирия), Александрии (Египет) и Самсуна (Турция). Линия предназначена для обслуживания ведомств, предприятий и компаний, заинтересованных в поставках продукции и оборудования в страны Ближнего Востока. В обратном направлении перевозятся товары легкой промышленности и сельхозпродукция.

В конце сентября — начале октября 2019 г. судно «Спарта IV» совершило первый рейс на данном маршруте. Общий объем перевозимого груза составил 4,5 тысяч тонн. Теплоход доставил промышленное оборудование, продукты питания, строительную и дорожную технику. Длительность рейса составила 20 дней.

ООО «Оборонлогистика» использует свою транспортно-логистическую инфраструктуру в порту г. Новороссийск, в том числе средства погрузки, склады и терминал для перевалки и обработки экспортных и импортных грузов. На линии планируется использовать теплоходы собственного флота «Оборонлогистики»: «Спарта», «Спарта IV» и «Пижма». Доставка экспортных грузов в Новороссийск осуществляется «Оборонлогистикой» по всей территории России автомобильным и железнодорожным транспортом.

В октябре 2018 г. Правительством Российской Федерации было принято решение об установлении специального порядка прибытия на территорию Российской Федерации и убытия из нее грузов, перевозимых судами ООО «Оборонлогистика» в рамках экономического сотрудничества с заинтересованными странами. В связи с этим на территории собственного портового терминала в Новороссийске «Оборонлогистикой» создана зона таможенного контроля, позволяющая проводить операции с экспортными и импортными грузами.

Благодаря этому решению ООО «Оборонлогистика» имеет возможность развивать международные проекты, создавать благоприятные условия для российских компаний на Ближнем Востоке, а также для увеличения экспорта/импорта товаров и роста объема российских перевозок на фоне возрастающей конкуренции на мировом логистическом рынке.