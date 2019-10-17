В Калининграде открыли новый детский сад

© gov39.ru

Второй корпус детского сада № 57 начали строить в декабре прошлого года. За девять месяцев было возведено два этажа с десятью группами, спортивным и музыкальными залами, медицинским блоком и пищеблоком.

Здание рассчитано на 225 мест, причем 105 из них уже посещают дети в возрасте от полутора до трех лет. Кроме того, все дети смогут здесь пользоваться спортивной инфраструктурой, расположенной в основном корпусе. На территории детсада оборудована спортивная площадка со специальным современным покрытием; прогулочные участки оснащены игровыми комплексами и верандами.

На строительство нового дошкольного учреждения в областном центре в рамках национального проекта «Демография» было направлено более 233 млн рублей, из которых более 108 млн рублей — средства федерального бюджета. В двух корпусах открылись 26 групп, готовых принять 761 ребенка.

© gov39.ru

© gov39.ru