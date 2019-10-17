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Армия и Флот

В 2019 году в войска связи ЦВО поставлено 2218 единиц современных средств связи

https://android-magazine.ru/wp-content/uploads/2018/02/harakteristiki-696x391.jpghttps://android-magazine.ru/wp-content/uploads/2018/02/harakteristiki-696x391.jpg © android-magazine.ru

Войска Центрального военного округа (ЦВО) получили по гособоронзаказу более 400 «секретных» телефонов с начала 2019 года. Об этом сообщил начальник связи — заместитель начальника штаба Центрального военного округа полковник Геннадий Тучин в преддверии 100-летия со дня создания войск связи.

«Войска оснащаются переносными средствами связи. В 2019 году в войска связи ЦВО поставлено 2218 единиц современных средств связи тактического звена управления, в том числе более тысячи индивидуальных радиостанции Р-187П „Азарт“, 430 единиц современных аппаратов режимной связи „Престиж“, заменивших режимные телефоны „Селенит“, сотовых телефонов повышенной защищенности „Оса“ и „Шмель“, защищенных аппаратов IP-телефонии „Поликом“. Это все — современные отечественные разработки», — сказал Геннадий Тучин.

Начальник связи ЦВО добавил, что активно поступают полевые волоконно-оптические кабели. «Резервные линии командных пунктов ЦВО оборудованы при помощи волоконно-оптических кабелей, пришедших на замену медным проводам. Их применение позволило увеличить объем передаваемой информации, расширить спектр передаваемых сигналов: если по медным проводам передавался только звуковой сигнал, то по волоконно-оптическим возможна передача, звука, видеосигналов и пакетов цифровых данных. В отличие от меди, современные кабели из оптического волокна имеют высокую помехозащищенность и большую дальность передачи, что позволяет передавать сигнал в 10-12 раз дальше без усилительных пунктов», — уточнил полковник Геннадий Тучин.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12257310@egNews

ВС РФ, ЦВО, средства связи
  • Нет аватара Штехель
    18.10.1909:12:16

    1800 баксов за трубу это конечно круто. хорошо кто-то бабла заработал, явно один нолик лишний.

    #1165776
    • Нет аватара Инженер2015
      18.10.1909:33:48

      защита информации на вес золота

      да, за эти деньги можно купить новейший айфон, но он будет как открытая книга для американских спецслужб, поэтому не пригоден для армии, где главное конфиденциальность переговоров

      #1165780
      • Нет аватара Инженер2015
        18.10.1909:35:28

        да и потраченные деньги целиком идут не за бугор врагу в карман

        а нашим НИИ, с которых платят зарплату россиянам

        #1165781
    • Нет аватара равлик
      18.10.1910:27:16

      Генерал-полковнику Арсланову и полковнику Кутахову инкриминируются хищения, выявленные в рамках расследования уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров АО «Воентелеком». ГВСУ СКР установило, что в 2013-2017 годах в ходе реализации госконтрактов по оснащению войск цифровым телекоммуникационным оборудованием и оказанию услуг по его модернизации тогдашним гендиректором АО Александром Давыдовым с сообщниками было похищено 460 млн руб. Проверив исполнение других контрактов с военным ведомством, участники расследования с помощью экспертиз установили, что войска вместо российских разработок получали сделанную в КНР спецтехнику, на которой просто заменялись этикетки. В итоге следствие пришло к выводу, что похитили злоумышленники не менее 2,2 млрд руб

      Отредактировано: равлик~10:28 18.10.19
      #1165792
      • Нет аватара Transfluxor
        18.10.1910:30:23

        Обвинение предъявлено и это хорошо. Но каким образом это связано с новостью?

        #1165795
        • Нет аватара равлик
          18.10.1911:35:34

          Обвинение предъявлено и это хорошо. Но каким образом это связано с новостью?

          Проверив исполнение других контрактов с военным ведомством, участники расследования с помощью экспертиз установили, что войска вместо российских разработок получали сделанную в КНР спецтехнику, на которой просто заменялись этикетки

          #1165802
  • Clausson Clausson
    18.10.1909:43:20

    А при чем здесь картинка телефона М-663С (образца 2012 года)?

    В тексте вроде не про них?

     © img.allzip.org

    Отредактировано: Clausson~09:47 18.10.19
    #1165783
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