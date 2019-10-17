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Войска Центрального военного округа (ЦВО) получили по гособоронзаказу более 400 «секретных» телефонов с начала 2019 года. Об этом сообщил начальник связи — заместитель начальника штаба Центрального военного округа полковник Геннадий Тучин в преддверии 100-летия со дня создания войск связи.

«Войска оснащаются переносными средствами связи. В 2019 году в войска связи ЦВО поставлено 2218 единиц современных средств связи тактического звена управления, в том числе более тысячи индивидуальных радиостанции Р-187П „Азарт“, 430 единиц современных аппаратов режимной связи „Престиж“, заменивших режимные телефоны „Селенит“, сотовых телефонов повышенной защищенности „Оса“ и „Шмель“, защищенных аппаратов IP-телефонии „Поликом“. Это все — современные отечественные разработки», — сказал Геннадий Тучин.

Начальник связи ЦВО добавил, что активно поступают полевые волоконно-оптические кабели. «Резервные линии командных пунктов ЦВО оборудованы при помощи волоконно-оптических кабелей, пришедших на замену медным проводам. Их применение позволило увеличить объем передаваемой информации, расширить спектр передаваемых сигналов: если по медным проводам передавался только звуковой сигнал, то по волоконно-оптическим возможна передача, звука, видеосигналов и пакетов цифровых данных. В отличие от меди, современные кабели из оптического волокна имеют высокую помехозащищенность и большую дальность передачи, что позволяет передавать сигнал в 10-12 раз дальше без усилительных пунктов», — уточнил полковник Геннадий Тучин.