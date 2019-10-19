В Московской области открыта Ильинская больница

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В мае 2019 года в Красногорске открылась Ильинская больница — это медицинское учреждение нового поколения. Она рассчитана на прием 65-70 тысяч пациентов ежегодно.

Основные направления новой больницы — высокотехнологичная хирургия, онкология, экстренная помощь, семейная и детская медицина. В штате находятся 170 врачей.

«Это не просто стационар — то, что принято считать больницей, — это амбулаторно-госпитальный комплекс. Здесь имеется и амбулатория — помещение для амбулаторного обследования, лечения пациентов, и здесь же есть стационар, где пациенты проходят стационарное лечение, лежат в больнице, как принято говорить, ну и здесь же есть все остальное для лечения», — рассказал главный врач больницы Алексей Живов.

Четыре этапа лечения. В Красногорске открыли медицинское учреждение нового поколения | Изображение 1 © 360tv.ru

Он также подчеркнул важность соединения поликлиники и стационара.

«Это важно для того, чтобы один и тот же врач встречал первичного пациента сначала в амбулатории, обследовал его тщательно, устанавливал показания к оперативному лечению и после этого госпитализировал его в стационар, и он же оперировал, и он же после завершения хирургического лечения имел бы возможность наблюдать пациента в амбулатории», — добавил Алексей Живов.

Основным проектным инвестором выступил Сбербанк. Это первый случай финансирования такого проекта российским банком на этапе greenfield (то есть «с нуля»). На первую очередь строительства различные инвесторы выделили 4,3 миллиарда рублей. В следующем году начнется строительство второй очереди, включая возведение детского госпиталя.

Четыре этапа лечения. В Красногорске открыли медицинское учреждение нового поколения | Изображение 2 © 360tv.ru

Руководство считает: больница станет одним из передовых медицинских центров в России, где будут лечить онкологические заболевания и проводить сложные операции, включая роботическую хирургию.

При оказании медицинских услуг будут придерживаться четырехступенчатой системы: амбулаторная помощь врача общей практики, помощь узкого специалиста, стационар, а затем — медицинская помощь в рамках клинических исследований новых методов диагностики и лечения.

Четыре этапа лечения. В Красногорске открыли медицинское учреждение нового поколения | Изображение 3 © 360tv.ru

Основные структурные подразделения Ильинской больницы:

— Центр семейной медицины (взрослая и детская практика), отделение педиатрии, включая детскую стоматологию с дневным стационаром, отделение экстренной и неотложной помощи;

— Отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения (CathLab) с дневным стационаром;

— Отделение лучевой диагностики (КТ, МРТ, УЗИ, рентген, маммография);

— Отделение онкологии и химиотерапии с дневным стационаром;

— Отделение минимально инвазивной хирургии и эндоскопии с дневным стационаром;

— Отделение реанимации и интенсивной терапии;

— Операционный блок — четыре многофункциональных операционных, оснащенных для любых видов хирургических вмешательств, в том числе эндоскопическим доступом и с роботической ассистенцией (хирургическая роботическая система da Vinci);

— Три палатных отделения общей емкостью 72 койки;

— Амбулаторно-поликлиническое отделение;

— Клиника восстановительной медицины;

— Госпитальная служба боли (pain management);

— Госпитальная служба клинической психологии;

— Служба неотложной помощи на дому.

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Здание Ильинской больницы

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Главный ресепшн на 1 этаже

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Центральная лестница

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Кафе на 1 и 2 этаже

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Магнитно-резонансная томография (МРТ)

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Ресепшн Детского отделения

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Зал ожидания приёма

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Игровые консоли для детей

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Кабинет педиатра

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Детский стоматологический кабинет

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Отделение реанимации и интенсивной терапии

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Отделение реанимации и интенсивной терапии