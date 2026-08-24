В Московской области открылась новая поликлиника
Новый объект здравоохранения в Лосино-Петровском возвели по просьбам жителей в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».Поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену.
В четырехэтажном здании развели потоки пациентов, предусмотрели комфортные зоны ожидания и игровые комнаты для малышей. Помимо этого, поликлиника оснащена современной диагностической базой: здесь можно сделать рентген, УЗИ, флюорографию и другие исследования.
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