MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
2 дня назад 1602
termometrix Медучреждения

В Московской области открылась новая поликлиника

Новый объект здравоохранения в Лосино-Петровском возвели по просьбам жителей в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».Поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену.

В четырехэтажном здании развели потоки пациентов, предусмотрели комфортные зоны ожидания и игровые комнаты для малышей. Помимо этого, поликлиника оснащена современной диагностической базой: здесь можно сделать рентген, УЗИ, флюорографию и другие исследования.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: regions.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт