Буксир-толкач «Сергей Кладько» передан заказчику

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18 октября АО «Порт Коломна» передало ФГБУ «Морская спасательная служба» буксир-толкач «Сергей Кладько».

Как отмечается в сообщении Морспасслужбы, буксир будет использоваться для проведения аварийно-спасательных работ, буксировки и гидротехнического строительства. Буксир-толкач «Сергей Кладько» будет работать в составе с баржой площадкой БПБ-001, также построенной АО «Порт Коломна» в апреле 2019 года.

Место приписки нового буксира — Тверской филиал ФГБУ «Морская спасательная служба». Буксир-толкач «Сергей Кладько» был заложен осенью 2016 года под заводским номером 7 и стал первым в истории АО «Порт Коломна» самоходным судном, построенным «с нуля», без использования корпусных конструкци других судов. Как отметил гендиректор судоверфи Владимир Алексеев, несмотря на определённые сложности с со строительством головного судна, контракт был выполнен. Своё название буксир получил в честь заслуженного работника отрасли, бывшего заместителя министра речного флота РСФСР и руководителя государственного учреждения «Подводречстрой» Сергея Николаевича Кладько. Буксир-толкач «Сергей Кладько» — справка Длина — 35 м Ширина — 10,2 м Высота — 9,5 м Осадка — 2,5 м Скорость — 18 км/ч Экипаж — 9 чел.