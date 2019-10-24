Российские мини-погрузчики вышли на рынок Армении

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Как сообщила пресс-служба Ковровского электромеханического завода, в конце октября 2019 года в Армению были отгружены мини-погрузчики АNT 750 грузоподъемностью 750 кг и вместимостью ковша 0,55 м3.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/SFR_diu12nU

Погрузчики, выпускаемые заводом с 2011 года, в настоящий момент на 90 процентов состоят из комплектующих российского производства (не локализован только дизельный двигатель).

Мини-погрузчики могут оснащаться различным навесным оборудованием.

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© anttech.ru

© anttech.ru

© anttech.ru

АNТ 1000 © kemz.org

Помимо модели АNT 750 АО Ковровский электромеханический завод выпускает мини-погрузчик ANT 1000.01 с грузоподъемностью до 1000 кг и вместимостью ковша до 0,62 м3.

По сообщению пресс-службы AO «КЭМЗ» в 2019 году крупная партия мини-погрузчиков модели ANT 1000.01 была поставлена коммунальным службам Саратовской области.

фронтальный погрузчик ANT 3000 © anttech.ru

Экскаватор погрузчик ANT 2321 © anttech.ru

Также завод выпускает фронтальный погрузчикANT 3000 грузоподъемностью до 3 тонн и вместимостью ковша до 1,8 м3 и экскаватор погрузчик ANT 2321 грузоподъемностью до 1 772 кг с ковшом вместимостью до 1,3 м3.