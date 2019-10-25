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Судостроение и судоходство

На российских верфях строятся 42 торговых судна для работы на Волге

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В настоящее время в постройке на российских судостроительных предприятиях находятся 42 торговых судна, которые будут ходить по реке Волга. В это число входят 31 сухогруз и 11 танкеров.

Обновление транспортного флота за счёт вложений частных судоходных компаний ускорило.

Принятое решение о строительстве Нижегородского низконапорного гидроузла ускорило обновление транспортного флота за счёт вложений частных судоходных компаний, которые ожидают устранения лимитирующих участков на Волге.
Источник: http://sudostroenie.info/novosti/28441.html

судостроение и судоходство
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