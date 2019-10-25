На российских верфях строятся 42 торговых судна для работы на Волге
В настоящее время в постройке на российских судостроительных предприятиях находятся 42 торговых судна, которые будут ходить по реке Волга. В это число входят 31 сухогруз и 11 танкеров.
Обновление транспортного флота за счёт вложений частных судоходных компаний ускорило.
Принятое решение о строительстве Нижегородского низконапорного гидроузла ускорило обновление транспортного флота за счёт вложений частных судоходных компаний, которые ожидают устранения лимитирующих участков на Волге.
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