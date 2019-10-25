Судно «Александр Соколов» проекта RSD59 спущено на воду.

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Это двенадцатый такой сухогруз на верфи.

Третий теплоход в новой серии проекта RSD59 «Александр Соколов» от завода «Красное Сормово» спущен на воду.

Серия из 11 сухогрузов создается на «Красном Сормово» по заказу ГТЛК для компании «Пола Райз». Оставшуюся часть заказа выполнят в следующем году. Проект подготовило «Морское инженерное бюро». Также суда проекта RSD59 создаются на Невском ССЗ и «Окской судоверфи». В стране на сегодня общий заказ на эти сухогрузы составляет 60 судов. Из них 30 уже сооружено, 27 находятся в эксплуатации, а 20 — в опционе.

Основные технические характеристики сухогруза проекта RSD59: длина — 140,88 м, ширина — 16,98 м, высота борта — 6 м, дедвейт река/море — 5128/7535 т, объем грузовых трюмов — 11292 м, количество трюмов — 2, осадка река/море — 3,6/4,53 м, автономность, сутки — 20/12.