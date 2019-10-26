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Сотни квадратных метров дорожек, ротонды, лавочки и игровая площадка. В Рошале открыли городской парк площадью шесть гектаров. На благоустройство ушло 1,5 года.

С середины 90-х годов парк «Крестов Брод» в небольшом городке Рошаль на восточной окраине Московской области находился в заброшенном состоянии. В последнее время эту территорию с трудом можно было назвать парком — всё заросло деревьями и кустарником. Ещё 2 года назад в рейтинге подмосковных парков «Крестов брод» занял 70 место из 78, соответствуя региональному парковому стандарту только на 6%.

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Сейчас здесь установлены малые архитектурные формы, парковая мебель, смотровая площадка, сделана дорожка к реке, модернизировано освещение. Завершаются ландшафтные работы, включающие создание лабиринта, цветников, полос околоводных растений вдоль реки. Высаживаются ели, красные клены, гортензии и калины.

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Екатерина и Юлия увлеклись спортом два года назад. Сначала скандинавской ходьбой занимались прямо на улицах города.

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Сейчас же спортсменок можно встретить только в парке. «Занимаемся скандинавской ходьбой не первый год. И занимаемся в нашем парке. Парк очень изменился за последние годы.

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Здесь появились дорожки для велосипедов, можем ходить и мы с нашими палочками. Все очень нравится: свежий воздух, птицы, природа».

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1,5 года назад начались работы по благоустройству. Сначала расчистили местность — вырубили почти сотню аварийных деревьев.

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На их месте в парке появились ротонды, мегалиты, лавочки, вазоны и две тысячи новых культурных деревьев: туи, клены, дубы, можжевельник и хосты. 7,5 тысячи м2 дорожек выложили плиткой.

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За безопасностью в парке следят камеры видеонаблюдения. Благоустройство парка обошлось в 200 миллионов рублей — деньги выделили из бюджета области.

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«Вечером очень красиво, потому что большая работа проделана по освещению. Архитектурная художественная подсветка присутствует: подсвечивает деревья, различные конструкции. Это очень интересно», — отметил генеральный директор АО «Курорт «Крестов брод» Василий Логинов.

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Спортсменам скучать тоже не приходится. В парке появились столы для настольного тенниса и тренажеры.

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Местом притяжения юных жителей Рошаля стала детская площадка. Двухъярусное сооружение площадью более трех тысяч м3 поделено на зоны: активную — с горками, туннелями и батутами и пассивную — там можно покачаться на качелях с книгой в руках.

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Литературу можно взять там же — на площадке есть зона буккросинга.

© 360tv.ru

«Мне нравится то, что есть большие хорошие горки, качели и большая пирамидка — больше всех пирамидок, которые есть в Рошале. Можно лазить. Есть сетчатые качели, на которых можно полежать и покататься», — поделилась впечатлениями жительница г. о. Рошаль Аня Исаева.

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Это только первый этап благоустройства парка. Вторая зона отдыха будет располагаться на противоположном берегу реки Воймега. Там появятся зоны отдыха, спортивная площадка, амфитеатр и храм. Сейчас разрабатывается концепция развития данной территории.

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«У нас дальше масса всего еще должно быть: место с аттракционами, у нас должен появиться аквапарк, у нас должны появиться каналы, музей лодок и гостиницы. Планов громадье», — сообщили в Администрации города.

На территорию парка выделено более 500 гектаров земли. Сейчас освоено только шесть, так что место для реализации намеченных планов есть.

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Сообщение подготовлено совместно с Human RS