Парки Подмосковья: Рошаль — здесь будет город-сад
Сотни квадратных метров дорожек, ротонды, лавочки и игровая площадка. В Рошале открыли городской парк площадью шесть гектаров. На благоустройство ушло 1,5 года.
С середины 90-х годов парк «Крестов Брод» в небольшом городке Рошаль на восточной окраине Московской области находился в заброшенном состоянии. В последнее время эту территорию с трудом можно было назвать парком — всё заросло деревьями и кустарником. Ещё 2 года назад в рейтинге подмосковных парков «Крестов брод» занял 70 место из 78, соответствуя региональному парковому стандарту только на 6%.
Сейчас здесь установлены малые архитектурные формы, парковая мебель, смотровая площадка, сделана дорожка к реке, модернизировано освещение. Завершаются ландшафтные работы, включающие создание лабиринта, цветников, полос околоводных растений вдоль реки. Высаживаются ели, красные клены, гортензии и калины.
Екатерина и Юлия увлеклись спортом два года назад. Сначала скандинавской ходьбой занимались прямо на улицах города.
Сейчас же спортсменок можно встретить только в парке. «Занимаемся скандинавской ходьбой не первый год. И занимаемся в нашем парке. Парк очень изменился за последние годы.
Здесь появились дорожки для велосипедов, можем ходить и мы с нашими палочками. Все очень нравится: свежий воздух, птицы, природа».
1,5 года назад начались работы по благоустройству. Сначала расчистили местность — вырубили почти сотню аварийных деревьев.
На их месте в парке появились ротонды, мегалиты, лавочки, вазоны и две тысячи новых культурных деревьев: туи, клены, дубы, можжевельник и хосты. 7,5 тысячи м2 дорожек выложили плиткой.
За безопасностью в парке следят камеры видеонаблюдения. Благоустройство парка обошлось в 200 миллионов рублей — деньги выделили из бюджета области.
«Вечером очень красиво, потому что большая работа проделана по освещению. Архитектурная художественная подсветка присутствует: подсвечивает деревья, различные конструкции. Это очень интересно», — отметил генеральный директор АО «Курорт «Крестов брод» Василий Логинов.
Спортсменам скучать тоже не приходится. В парке появились столы для настольного тенниса и тренажеры.
Местом притяжения юных жителей Рошаля стала детская площадка. Двухъярусное сооружение площадью более трех тысяч м3 поделено на зоны: активную — с горками, туннелями и батутами и пассивную — там можно покачаться на качелях с книгой в руках.
Литературу можно взять там же — на площадке есть зона буккросинга.
«Мне нравится то, что есть большие хорошие горки, качели и большая пирамидка — больше всех пирамидок, которые есть в Рошале. Можно лазить. Есть сетчатые качели, на которых можно полежать и покататься», — поделилась впечатлениями жительница г. о. Рошаль Аня Исаева.
Это только первый этап благоустройства парка. Вторая зона отдыха будет располагаться на противоположном берегу реки Воймега. Там появятся зоны отдыха, спортивная площадка, амфитеатр и храм. Сейчас разрабатывается концепция развития данной территории.
«У нас дальше масса всего еще должно быть: место с аттракционами, у нас должен появиться аквапарк, у нас должны появиться каналы, музей лодок и гостиницы. Планов громадье», — сообщили в Администрации города.
На территорию парка выделено более 500 гектаров земли. Сейчас освоено только шесть, так что место для реализации намеченных планов есть.
Сообщение подготовлено совместно с Human RS
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