Новый электропоезд ЭП3Д начал курсировать по Липецкой области

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1 августа электропоезд совершил первый рейс по маршруту Усмань-Грязи-Липецк-Елец в Липецкой области.

Поезд полностью соответствует современным стандартам. Пассажирские места комфортные. Есть возможность доступа к WI-FI. Вагоны оборудованы системами видеонаблюдения. В тамбурах есть крепления для перевозки велосипедов.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены подъёмники для посадки и высадки. Есть места для крепления инвалидных колясок, санузлы с поручнями. Для слабовидящих размещены таблички со шрифтом Брайля.