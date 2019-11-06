«Яндекс» научил «Алису» первому иностранному языку

Российская компания «Яндекс» адаптировала голосовой помощник «Алиса» для работы в Турции и добавила его в приложение «Навигатор». Как сообщили в компании, турецкий стал первым иностранным языком, на котором «заговорила» «Алиса».

"Яндекс.Навигатор" работает в Турции с 2013 года. Ежемесячная аудитория приложения в стране составляет более 4 млн пользователей.

«В турецком „Яндекс.Навигаторе“ „Алиса“ умеет почти все то же самое, что и в российском, например она поможет найти нужный адрес или место и построить до него маршрут, сообщить погоду в городе и рассказать о ситуации на дорогах. Вести по маршруту во время поездки „Алиса“ тоже умеет — если выбрать ее в качестве диктора», — говорится в сообщении «Яндекса».

Кроме того, отмечают в компании, «Алиса» умеет поддерживать разговор: все сценарии, включая ответы помощника на разные вопросы, были написаны специально для Турции. Озвучивает «Алису» в турецкой версии профессиональный диктор Селяй Ташдоген, добавили в «Яндексе».