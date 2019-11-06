Детский сад на 200 мест открыт в деревне Верхнее Валуево Новой Москве

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Детский сад на 200 мест построили в деревне Верхнее Валуево поселения Филимонковского за счет средств городского бюджета. Площадь застройки составила свыше 1300 квадратных метров. В детском саду есть помещения для занятий спортом, музыкой, а также столовая, зона отдыха и медицинский блок. В дошкольном учреждении — восемь групп для детей от трех до семи лет.

14 социальных объектов строятся сейчас в ТиНАО за счет средств городского бюджета. Это восемь школ и шесть детских садов.