Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод «Турецкий поток». Об этом сообщил в среду исполнительный директор компании «Булгартрансгаз».
Переговоры между «Булгартрансгаз» и российской компанией «Газпромэкспорт» были финализированы в последние дни прошлого года и с сегодняшнего дня Болгария получает российский газ через Турцию, а не через Украину. От нового пункта поставки газа — компрессорной станции «Странджа 2» — Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд куб. м газа. Наша инфраструктура к получению этого объема газа полностью готова.
Глава «Булгартрансгаза» уточнил, что благодаря смене точки входа газа на территорию страны с Румынии на Турцию, Болгария сможет сократить расходы за транзитные таксы на около 70 млн левов (около €35 млн), а газ подешевеет на 5%.
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