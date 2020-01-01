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Экспорт

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

 © images.aif.ru

Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод «Турецкий поток». Об этом сообщил в среду исполнительный директор компании «Булгартрансгаз».

Переговоры между «Булгартрансгаз» и российской компанией «Газпромэкспорт» были финализированы в последние дни прошлого года и с сегодняшнего дня Болгария получает российский газ через Турцию, а не через Украину. От нового пункта поставки газа — компрессорной станции «Странджа 2» — Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд куб. м газа. Наша инфраструктура к получению этого объема газа полностью готова.

Глава «Булгартрансгаза» уточнил, что благодаря смене точки входа газа на территорию страны с Румынии на Турцию, Болгария сможет сократить расходы за транзитные таксы на около 70 млн левов (около €35 млн), а газ подешевеет на 5%.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/7457023

энергетика и ТЭК, "Турецкий поток"
  • 19
    Нет аватара Ильюшин 62
    01.01.2016:41:36

    А могли бы болгары получать газ прямиком из России и ещё на этом зарабатывать деньги.

    #1182179
    • 13
      Нет аватара Artemij
      01.01.2023:46:56

      Это, если бы Америка им разрешила

      #1182196
    • 11
      Badassgoliath Badassgoliath
      02.01.2001:01:44

      А могли бы болгары получать газ прямиком из России и ещё на этом зарабатывать деньги.

      Богатые болгары великодушно подарили эту возможность туркам, хе-хе.

      #1182201
    • 13
      exhausted1987 exhausted1987
      02.01.2006:17:43

      Для этого надо быть независимой страной, а не Болгарией.

      #1182205
  • 1
    Нет аватара Байкал57
    02.01.2006:45:14

    Софийцы с ЕреванцамиТифлисцами мечтают стать посредниками Ирана по газу в ЕС, вариант отбрасывать нельзя, хрен с ними, пусть строят трубу, но при этом еще 50/50 капитулируют Тегеранцы перед США сегодня навечно, или Пекин не даст, типа смотрите на Пакистан и держитесь.

    #1182206
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