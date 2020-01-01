Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

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Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод «Турецкий поток». Об этом сообщил в среду исполнительный директор компании «Булгартрансгаз».

Переговоры между «Булгартрансгаз» и российской компанией «Газпромэкспорт» были финализированы в последние дни прошлого года и с сегодняшнего дня Болгария получает российский газ через Турцию, а не через Украину. От нового пункта поставки газа — компрессорной станции «Странджа 2» — Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд куб. м газа. Наша инфраструктура к получению этого объема газа полностью готова.

Глава «Булгартрансгаза» уточнил, что благодаря смене точки входа газа на территорию страны с Румынии на Турцию, Болгария сможет сократить расходы за транзитные таксы на около 70 млн левов (около €35 млн), а газ подешевеет на 5%.