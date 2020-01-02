На линии Москва-Брянск пущены дневные экспрессы, составленные из новых двухэтажных вагонов

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25 декабря между Москвой и Брянском начали курсировать дневные экспрессы «Иван Паристый», названные по имени знаменитого железнодорожника, руководившего МЖД с 1978 по 1999 годы. Составы сформированы из двухэтажных вагонов последнего поколения.

Составы поездов сформированы из вагонов СВ и с местами для сидения. В пути для пассажиров работает двухэтажный вагон-ресторан. В штабном вагоне на 2-м этаже организована детская игровая комната со специальными мягкими диванами и детской мебелью. Чтобы дорога не казалась утомительной, маленькие путешественники могут посмотреть мультфильмы, заняться рисованием, поиграть с мягкими и развивающими игрушками.

В каждый состав включён вагон, адаптированный для перевозки маломобильных пассажиров — специальный подъёмник для инвалидной коляски позволяет осуществлять посадку как с высокой, так и с низкой платформы, выделено отдельное купе с местом для сопровождающего, увеличены дверные проёмы и площадь в купе и санузле, информация продублирована азбукой Брайля.

Новые двухэтажные вагоны в составе поездов «Иван Паристый» оборудованы системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами, а также поездным мультимедийным порталом «Попутчик».

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