Парк путевых машин на Приволжской магистрали пополнился новой техникой

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В конце сентября 2019 года на Аткарскую механизированную дистанцию инфраструктуры Юго-Западной дирекции по эксплуатации путевых машин поступил новый четырёхвагонный снегоуборочный поезд ПСС-1К. Он встанет в один ряд с уже имеющейся специализированной техникой и поможет железнодорожникам нынешней зимой в расчистке путей от снежных заносов.

— Данный состав поступил к нам на предприятие в конце августа, — рассказывает главный инженер Аткарской механизированной дистанции инфраструктуры Дмитрий Золотов. — Его доводка специалистами завода-изготовителя осуществлялась непосредственно в депо с учётом индивидуальных особенностей эксплуатации.

Поступившая подвижная единица заметно отличается от своих предшественников.

— Комплекс принимает на борт одного вагона более 125 кубометров снега, — поясняет Дмитрий Григорьевич. — Обладая высокопроизводительным оборудованием, он способен менее чем за час произвести выгрузку снежной массы в полосу отвода. Принципиальное преимущество этой машины заключается в использовании ленты снегопогрузки нового образца. Она характеризуется высокой степенью надёжности и меньше изнашивается за счёт более современных и прочных материалов.

Помимо вышеперечисленных достоинств, ПСС-1К оборудован системой видеонаблюдения. Благодаря ей можно осуществлять мониторинг состояния вагонов и работы ленты-погрузчика прямо из кабины управления.

Применение подобных составов положительно сказывается на эффективности труда.

— Ранее нам приходилось заказывать локомотив для расчистки путей. При использовании тепловозной тяги из одиннадцати часов работы снегоочистителя два уходят на проверку автотормозов при подключении к тепловозу и проверке функционирования всех систем. Всё это вело к сокращению времени, затрачиваемого непосредственно на очистку путей, — говорит главный инженер. — Прошлая зима доказала важность каждой минуты при снегопаде. Комплекс с мощным тяговым электродвигателем способен работать в автономном режиме.

Разработчики поезда позаботились и о создании комфортных условий для бригады. К примеру, за счёт установки новой системы отопления в кабине автоматически поддерживается заданная температура.

В дирекции также имеется ряд другой техники, которая распределяется по полигону Приволжской железной дороги исходя из особенностей климатических условий. Как пояснили на предприятии, в Саратовском регионе, где снегопады, как правило, обильнее, чем в остальных, базируется самое большое количество машин — 31. На последнем совещании было принято решение о рассредоточении техники. Таким образом, на удалённых станциях будут трудиться самоходные комплексы типа ПСС-1. Снегообдувочные машины и снегоочистители двухпутные плужного типа будут дежурить на крупных станциях. Им предстоит оперативно отправляться на очистку станционных и магистральных путей.

Всего на Приволжской грядущей зимой будет задействовано 43 специализированных единицы подвижного состава.