В ЕАО открыт новый технопарк «Кванториум»

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В Биробиджане в конце декабря открыли новый технопарк «Кванториум».

"Кванториум" рассчитан на посетителей в возрасте от 12 до 18 лет и предусматривает ежегодное бесплатное обучение на постоянной основе не менее 800 детей по шести направлениям естественно-научной и технической направленностей. Это IT-квантум, Промробоквантум, Энерджиквантум, VR-квантум, Геоквантум и Хайтек. Кроме учебных помещений, здесь оборудованы шахматная гостиная, лекторий и зона коворкинга, которая служит площадкой, где ученики обмениваются идеями, учатся работать вместе.

Общая сумма выделенных из федерального бюджета составила более 73 миллионов рублей. Здание оборудовано в соответствии со всеми федеральными стандартами детских технопарков по всей стране. Часть оборудования, представленного в «Кванториуме», не имеет аналогов в ЕАО, в частности, профессиональная камера на 360 градусов, очки смешанной реальности, интерактивные лабораторные платформы, комплекс для профессиональной аэрофотосъёмки и многое другое.

Ранее презентации детского технопарка «Кванториум» проходили в школах Биробиджана. Наставники, прошедшие специальную подготовку по инновационным направлениям, представляли возможности «Кванториума». Предполагается, что в будущем подобные мероприятия пройдут и в районах области.

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