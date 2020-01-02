В Петрозаводске завершена масштабная реконструкция вагоноремонтного депо

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В вагонном ремонтном депо Петрозаводск (ВЧДР-19) завершился капитальный ремонт. В цехах депо обновлены электросети, системы отопления, водо- и воздухоснабжение, установлены энергосберегающие осветительные приборы. Отделение по ремонту надрессорных балок вагонов перенесено в цех вагоно-сборочного участка, что позволяет снизить временные затраты на ремонт. Ремонтные позиций вагоносборочного участка увеличены. Вместо 11 их стало 14: добавились 3 позиции для производства текущего ремонта грузового подвижного состава.

В результате, вагонное ремонтное депо Петрозаводск, ежемесячно, планирует выпускать из деповского ремонта 160 вагонов (вместо 130), из текущего отцепочного 600 (вместо 465), а ремонт колесных пар составит 410 единиц в год (вместо 300).

Наружные стены цехов и административного корпуса облицовали современными материалами, уложили новый асфальт на территории депо, забетонировали переезды через железнодорожные пути. Появилась удобная зона отдыха рабочих.

Профессиональный праздник, День железнодорожника, коллектив предприятий, насчитывающий 183 человека, встречает уже в стенах обновленного депо.

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