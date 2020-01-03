В ВДВ поступили новые серийные средства десантирования боевой техники

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Десантирование российского бронетранспортера БТР-МДМ с экипажем внутри машины с помощью парашютной системы ПБС-955.

С целью переоснащения Воздушно-десантных войск, в соединения и воинские части началась поставка новых серийных средств десантирования — парашютно-бесплатформенные системы ПБС-950У и ПБС-955, предназначенные для десантирования парашютным способом боевых машин десанта БМД-4М и многоцелевых бронетранспортёров ВДВ БТР-МДМ «Ракушка».

Эти унифицированные средства десантирования разрабатывались специально для парашютного десантирования данной боевой техники. Принцип работы новых средств десантирования ПБС-950У и ПБС-955 по сравнению с теми, которые стоят на вооружении для десантирования БМД-2 (ПБС-916), БТР-Д, 2С9, 1В119 (ПБС-925) в воинских частях Воздушно-десантных войск не изменился.

Применение новых средств десантирования позволяет увеличить вес доставляемой боевой техники с полным экипажем внутри и обеспечить мобильность подразделений ВДВ при выполнении поставленных задач.

Упомянутые системы применяются на всех типах военных транспортников Ил-76. Разработка новых парашютных бесплатформенных систем велась в рамках ОКР «Бахча-У-ПДС».

При испытании новых систем десантирование осуществляли с применением массо-габаритных макетов техники. Таких тестов было проведено не менее 70. Испытания были признаны успешными. До поставок в войска этих средств для десантирования техники и грузов применялись парашютные платформы П-7, имеющие многокупольную систему МКС-5-128Р. Также шло применение ПБС-916 и ПБС-925 с многокупольной системой МКС-350-9.