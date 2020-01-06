В инженерных войсках ВС РФ принята в эксплуатацию переносная водоочистная установка.
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В инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации принята на снабжение переносная водоочистная установка ПВУ-600, предназначенная для очистки и опреснения воды.
При сохранении основных массогабаритных характеристик предшественницы, установка ПВУ-600 имеет вдвое большую производительность и очищает воду от естественных загрязнений, отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств до показателей качества, соответствующих ГОСТ. Работа установки полностью автоматизирована. Установка ПВУ-600 дополнительно комплектуется блоком опреснения высокоминерализованной воды.
Производительность установки — не менее 0,6 м³/ч. Время автономной работы на комплекте расходных материалов — не менее 100 часов. Время развертывания из походного положения — 0,2 часа.
Партия установок поступила на центральные инженерные базы хранения и отправляется в части инженерных войск.
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