В инженерных войсках ВС РФ принята в эксплуатацию переносная водоочистная установка.

http://prospb.com/wp-content/uploads/2018/01/1503598434_img_7507.jpg © prospb.com

В инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации принята на снабжение переносная водоочистная установка ПВУ-600, предназначенная для очистки и опреснения воды.

При сохранении основных массогабаритных характеристик предшественницы, установка ПВУ-600 имеет вдвое большую производительность и очищает воду от естественных загрязнений, отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств до показателей качества, соответствующих ГОСТ. Работа установки полностью автоматизирована. Установка ПВУ-600 дополнительно комплектуется блоком опреснения высокоминерализованной воды.

Производительность установки — не менее 0,6 м³/ч. Время автономной работы на комплекте расходных материалов — не менее 100 часов. Время развертывания из походного положения — 0,2 часа.

Партия установок поступила на центральные инженерные базы хранения и отправляется в части инженерных войск.