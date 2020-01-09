На Людиновском тепловозостроительном заводе приступили к испытаниям газотепловоза ТЭМГ1

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На Людиновском тепловозостроительном заводе (Калужская обл., входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины») приступили к обкатке первого опытного образца ТЭМГ1, работающего на газомоторном топливе. После приемо-сдаточных испытаний и сертификации в первом квартале 2020 года инновационный тепловоз будет передан для дальнейшей эксплуатации заказчику — компании «Газпромтранс» (дочернее общество ПАО «Газпром»).

В рамках заводских испытаний газотепловоз пройдет 300-часовую наработку на специальном обкаточном кольце ЛТЗ.

Под руководством конструкторов Центра инновационного развития СТМ и специалистов ЛТЗ тестируется работа основного оборудования и функционирование алгоритмов локомотива с двумя газопоршневыми двигателями. В зависимости от режима работы возможно использование одной или двух силовых установок, что в течение его жизненного цикла позволяет оптимально расходовать топливо и ресурс двигателей.

Четырехосный локомотив ТЭМГ1 спроектирован с учетом передовых технических решений: модульная конструкция, микропроцессорная система управления и диагностики (МСУД) и приборов безопасности, асинхронный привод всех вспомогательных машин, пневматическая тормозная система. Это делает новую технику экономически более выгодной по сравнению с серийными локомотивами за счет снижения затрат на ГСМ на 30-40%, отсутствия необходимости его дозаправки в течении 5 суток, а также экономии средств на проведение планового технического обслуживания.