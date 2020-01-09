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Российские проекты за рубежом

РЖД подготовили технико-экономическое обоснование для модернизации линии в Индии

 © phototass3.cdnvideo.ru

РЖД подготовили технико-экономическое обоснование (ТЭО) модернизации железнодорожной линии Нагпур — Секундерабад в Индии протяженностью 581 км, говорится в сообщении холдинга.

Основной целью модернизации является увеличение скорости движения пассажирских поездов на участке до 200 км в час. Реализация проекта позволит сократить время нахождения поездов в пути с 10 до четырех часов.

Соглашение о подготовке обоснования РЖД и министерство железных дорог Индии подписали в июне 2017 года. Исполнителем проекта стала «дочка» РЖД — компания «РЖД Интернешнл». Она предложила российские технические решения для реконструкции пути, мостов, контактной сети и тяговых подстанций, систем сигнализации и обеспечения безопасности движения.

Холдинг намерен реализовать и другие инфраструктурные проекты в стране. На полях Восточного экономического форума семь российских компаний подписали соглашение о совместном участии в развитии железнодорожной сети Индии, среди них РЖД, Сбербанк России, «РЖД Интернешнл» и «Синара — Транспортные машины».
Источник: https://futurerussia.gov.ru/naciona...-proekta-modernizacii-linii-v-indii

Российские проекты за рубежом, РЖД
  • Нет аватара Штехель
    09.01.2020:19:10

    РЖД молодцы придумали реальный вариант борьбы с индийскими зайцами. На 200 кмч всех зайцев сдует с вагонов )))

    #1182897
  • Clausson Clausson
    10.01.2000:18:59

    И вообще, хватит уже господствовать римской колее!

    Даешь 600 дюймов во всем мире    

    #1182936
    • Нет аватара Askold
      10.01.2004:35:18

      Для чего такая широкая ЖД?   

      #1182958
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