РЖД подготовили технико-экономическое обоснование для модернизации линии в Индии

© phototass3.cdnvideo.ru

РЖД подготовили технико-экономическое обоснование (ТЭО) модернизации железнодорожной линии Нагпур — Секундерабад в Индии протяженностью 581 км, говорится в сообщении холдинга.

Основной целью модернизации является увеличение скорости движения пассажирских поездов на участке до 200 км в час. Реализация проекта позволит сократить время нахождения поездов в пути с 10 до четырех часов.

Соглашение о подготовке обоснования РЖД и министерство железных дорог Индии подписали в июне 2017 года. Исполнителем проекта стала «дочка» РЖД — компания «РЖД Интернешнл». Она предложила российские технические решения для реконструкции пути, мостов, контактной сети и тяговых подстанций, систем сигнализации и обеспечения безопасности движения.

Холдинг намерен реализовать и другие инфраструктурные проекты в стране. На полях Восточного экономического форума семь российских компаний подписали соглашение о совместном участии в развитии железнодорожной сети Индии, среди них РЖД, Сбербанк России, «РЖД Интернешнл» и «Синара — Транспортные машины».