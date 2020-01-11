В Амурской области открыт второй корпус школы № 22

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В начале сентября 2019 года в Благовещенске открылся второй корпус школы № 22.

В самом современном в области корпусе школы № 22 смогут учиться 528 школьников.

Строительство нового здания обошлось бюджетам всех уровней в 411 миллионов рублей. В новом корпусе есть несколько принципиально новых кабинетов, в том числе кабинет по работе с детьми с задержкой в развитии, с аутистами.

Всего в здании предусмотрено 24 специализированных учебных кабинета (физики, химии, биологии, иностранного языка, математики, кабинеты предметов гуманитарного цикла), 2 спортивных зала с раздевалками и душевыми кабинами, актовый зал на 318 мест, медицинский блок, обеденный зал на 178 посадочных мест. На каждом этаже предусмотрены комнаты для дополнительного образования детей.Пришкольная территория оборудована современными спортивными комплексами. Это физкультурно-спортивная зона с волейбольной, баскетбольной, гимнастической площадками, беговой дорожкой, тренажерами и зонами отдыха с участками для подвижных игр. Учебно-опытная зона с отделами овощных и полевых культур, плодовым садом позволит проводить практические уроки в начальных классах.

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