Открыто движение поездов по новым путям БАМа в Амурской области

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Составы отправились по новому участку железной дороги Эльгакан — Заячий, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

Длина пути составляет более 6,9 километров.

Здесь построены три моста и пять стрелочных переводов.

Новый участок проложен вдоль реки Нюкжа, поэтому приняты меры против паводков и эрозии грунта.

Чтобы предотвратить разрушение вечной мерзлоты, использовано специальное покрытие.

Завершив строительство, проведут высадку почти 8 тысяч деревьев и выпустят сотни мальков сазана для восстановления местной фауны.

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