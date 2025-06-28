Открыто движение поездов по новым путям БАМа в Амурской области

Открыто движение поездов по новым путям БАМа в Амурской областиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Составы отправились по новому участку железной дороги Эльгакан — Заячий, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.
Длина пути составляет более 6,9 километров.
Здесь построены три моста и пять стрелочных переводов.
Новый участок проложен вдоль реки Нюкжа, поэтому приняты меры против паводков и эрозии грунта.
Чтобы предотвратить разрушение вечной мерзлоты, использовано специальное покрытие.
Завершив строительство, проведут высадку почти 8 тысяч деревьев и выпустят сотни мальков сазана для восстановления местной фауны.
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