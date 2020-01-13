В поселке Шубино Челябинской области открыта новая школа на 160 мест

© pravmin74.ru

В поселке Шубино Усть-Катавского городского округа открыли новое здание школы № 4.

На строительство было направлено почти 40 млн рублей из областного бюджета.

В двухэтажном кирпичном пристрое учеников встретили уютные классы с современной отделкой, пластиковыми окнами. Появилась светлая столовая и пищеблок, медицинский кабинет, просторные коридоры, гардероб для младших и старших учеников, комфортные туалетные комнаты. Школьники могут заниматься по предмету «технология» в специально оборудованных кабинетах и для девочек, и для мальчиков. У начальных классов просторные, светлые кабинеты, есть рекреации для отдыха учащихся. Вся внутренняя отделка выполнена качественными материалами, в приятной цветовой гамме.

Правительством области принято решение выделить дополнительные средства на капитальный ремонт старого двухэтажного здания школы № 4.

По информации администрации Усть-Катава, уже подготовлена сметная документация на капитальный ремонт этой части здания: предусмотрены внутренняя отделка, ремонт кровли, установка ограждения по периметру школы, замена электроснабжения и обустройство спортивной площадки. Документация на эти виды работ готовится для прохождения госэкспертизы. Общая стоимость работ составляет порядка 10 млн рублей.

© 1obl.ru

© tramuk.ru

© tramuk.ru

© tramuk.ru

© tramuk.ru

© tramuk.ru