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Транспорт и логистика

На БАМе приступил к работе новый тепловоз

 © s13.stc.all.kpcdn.net

12 января первый на Дальневосточной железной дороге новый тепловоз 3ТЭ25К2М с поосным регулированием силы тяги доставил состав с нефтепродуктами из Комсомольска-на-Амуре на станцию Волочаевка-2. В обратном направлени (на станцию Ванино) он отправился с вагонами, груженными углем.

12 новых магистральных локомотивов поступили на дорогу в начале января. Они постепенно вводятся в эксплуатацию и будут курсировать по маршруту Волочаевка-2 — Комсомольск-на-Амуре — Ванино.

Тепловоз 3ТЭ25К2М сконструирован и изготовлен на Брянском машиностроительном заводе, входящем в состав ЗАО «Трансмашхолдинг». Данная модель специально разработана для вождения длиносоставных грузовых поездов на участках со сложным профилем пути в непростых климатических условиях Байкало-Амурской магистрали.

Новые локомотивы в полтора раза мощнее, тех, что уже используются на БАМе, и должны существенно повысить объем перевозимых грузов Восточного полигона. Допустимая масса составов выросла с 4900 до 6300 тонн с возможным повышением до 7100 тонн. Тяжелые тепловозы позволят увеличить пропускную способность Восточного полигона без дополнительных вложений в модернизацию инфраструктуры, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.
Источник: http://press.rzd.ru/news/public/ru?...rId=4067&refererPageId=704&id=95049

РЖД, ДВЖД
  • Нет аватара Александр У.
    14.01.2019:28:29

    Супер!

    «Даёшь обзор про «новый тепловоз 3ТЭ25К2М»!!!"

    БАМ-как много в этом слове!!!

    То что смогли удержать и развить строительство тепловозов, электровозов и турбовозов — это просто правильная позиция…

    В России железная дорога — это становой хребет всей экономики…

    #1183709
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